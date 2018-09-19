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Каррера: я не вижу никаких проблем в "Спартаке" и у меня нет намерений что-то менять

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с венским "Рапидом" в групповом этапе Лиги Европы.

"Рапид" – молодой клуб с качественными футболистами. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.

Что касается "Спартака", то у нас 14 очков в чемпионате – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. Я не вижу никаких проблем в "Спартаке". Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы.

Мы много работаем над исправлением ошибок, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений, чтобы что-то кардинально менять", — сказал Каррера.

Чемпионат
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:53
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№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:04) #
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Цитата: Александр из Тюмени
Наглый бессовестный макаронник, за конец второго сезона тебя надо гнать в шею, третий сезон поставленной игры нет в защите и атаке, за матч с чеченами тебе рыло начистить надо.

Начал как чел, а закончил как свинья. Все познается окончанием, батенька)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наглый бессовестный макаронник, за конец второго сезона тебя надо гнать в шею, третий сезон поставленной игры нет в защите и атаке, за матч с чеченами тебе рыло начистить надо.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:54) #
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Цитата: zenit47
Беги, беги не оглядываясь. Не надо ничего менять, не оценят, всё равно будешь говном.

Мясное гавно минусует, сэр. Это правда. Не обращай внимания. Это шакалы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 20:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
Как Луческу и Манчини?
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:44) #
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Хреново,что ничего не видит...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:19) #
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online

Цитата: zenit47
Беги, беги не оглядываясь. Не надо ничего менять, не оценят, всё равно будешь говном.


как и ты
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен полностью,но по забитым если не ошибаюсь,было 11,а сейчас 6,вот тут надо улучшить ситуацию.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:04) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Беги, беги не оглядываясь. Не надо ничего менять, не оценят, всё равно будешь говном.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:59) #
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online

Да конечно, всрал концовку прошлого чемпионата и просрал ЛЧ. А так конечно нет проблем.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
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