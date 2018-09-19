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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Каррера: я не вижу никаких проблем в "Спартаке" и у меня нет намерений что-то менять
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с венским "Рапидом" в групповом этапе Лиги Европы.
"Рапид" – молодой клуб с качественными футболистами. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.
Что касается "Спартака", то у нас 14 очков в чемпионате – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. Я не вижу никаких проблем в "Спартаке". Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы.
Мы много работаем над исправлением ошибок, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений, чтобы что-то кардинально менять", — сказал Каррера.
Чемпионат
"Рапид" – молодой клуб с качественными футболистами. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.
Что касается "Спартака", то у нас 14 очков в чемпионате – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. Я не вижу никаких проблем в "Спартаке". Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы.
Мы много работаем над исправлением ошибок, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений, чтобы что-то кардинально менять", — сказал Каррера.
Чемпионат
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