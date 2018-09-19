Каррера: я не вижу никаких проблем в "Спартаке" и у меня нет намерений что-то менять

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча с венским "Рапидом" в групповом этапе Лиги Европы."Рапид" – молодой клуб с качественными футболистами. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.Что касается "Спартака", то у нас 14 очков в чемпионате – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. Я не вижу никаких проблем в "Спартаке". Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы.Мы много работаем над исправлением ошибок, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений, чтобы что-то кардинально менять", — сказал Каррера.