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"Вся команда просила их простить" - Рабинер поделился информацией о конфликте в "Спартаке"

Футбольный журналист Игорь Рабинер поделился информацией о конфликте в "Спартаке".

"По моей информации, Ещенко и Глушакова вывели из состава на теории перед началом тренировки.

А уже после занятия к Каррере подошла вся команда и стала просить у тренера простить двух провинившихся футболистов. Но итальянец даже и слушать не стал", - написал Рабинер.

СЭ
Теги: Каррера Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 20:01
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13
(9)
№13 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Журналист как собака, где какую кость нароет , ту и тащит и плевать что сгнила она давно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Во, ещё один подключился, похоже, он представляет крыло назаров-маклаков. Почему молчит Федун..., или по сценарию шеф появится в последний момент? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: brysy москва (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если это действительно так, то Каррера измельчал, если он сильно расстроился из-за собачек лаек, которыми в соцсетях люди общаются друг с другом, то это не даёт ему чести, а ведь если хорошо вникнуть в ситуацию, командной игры нет, ни одного гола с игры, да вообще как таковой игры нет, постоянная ротация состава, никакого взаимопонимания у игроков нет, каждый сам за себя, я представляю, если бы в команде перед началом чемпионата, была бы такая-же ситуация как в ЦСКА, играла бы в основном одна молодёжь, мне вот лично трудно бы было представить, на каком месте сейчас находился бы Спартак, а вот молодёжь ЦСКА сейчас играет намного лучше, чем вся команда Спартак. Вывод, кто виноват, конечно тренер.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 20:21) #
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online

пора рабинеру книгу писать,покушение на рабинера!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Интересно бензин подорожает а??


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№8 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
шалава продажная)


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:16) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
раскачивают спартак, бомжам и коням выгодно. Думаю такого не было.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:15) #
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acetophenon,
редкосная гнида. каррера успакоил всех,а этот опять разводит шумиху.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 20:15) #
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  •  (5)

Да что там вся команда, Радимов с корюшкой приходил
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 20:11) #
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  •  (8)
online

и кто это говно называет журналистом.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:09) #
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  •  (4)
online

Тогда жопа. Ожидаем две баранки
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Рабинер, тебе давно по щщам не прилетало? Скучаешь?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы еще ему по еблету треснул!


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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