"Вся команда просила их простить" - Рабинер поделился информацией о конфликте в "Спартаке"

Футбольный журналист Игорь Рабинер поделился информацией о конфликте в "Спартаке"."По моей информации, Ещенко и Глушакова вывели из состава на теории перед началом тренировки.А уже после занятия к Каррере подошла вся команда и стала просить у тренера простить двух провинившихся футболистов. Но итальянец даже и слушать не стал", - написал Рабинер.