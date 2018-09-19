Антон Швец: летом сорвался мой переход в "Спартак", но, уверен, все еще впереди

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец рассказал о срыве перехода в "Спартак"."Летом я был одной ногой в "Спартаке". Но сейчас я футболист "Ахмата". Есть руководство, президент. Они решают и договариваются. В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось, но, я уверен, все еще впереди.Знаю, что всё было очень серьёзно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено, значит, когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с "Ахматом", — сказал Швец.