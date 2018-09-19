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Антон Швец: летом сорвался мой переход в "Спартак", но, уверен, все еще впереди

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец рассказал о срыве перехода в "Спартак".

"Летом я был одной ногой в "Спартаке". Но сейчас я футболист "Ахмата". Есть руководство, президент. Они решают и договариваются. В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось, но, я уверен, все еще впереди.

Знаю, что всё было очень серьёзно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено, значит, когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с "Ахматом", — сказал Швец.

Чемпионат
Сегодня, 21:22
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№5 Написал: love zina in a point (Сегодня, 22:52) #
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online

Цитата: patriot
ну если и Щвец и жнец, и на дуде игрец, то могет быть...

Не подскажите, как сыграл сегодня Краснодар2? Так называемый ближайший резерв знаменитой и хваленной краснодарской школы футбола?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
ну если и Щвец и жнец, и на дуде игрец, то могет быть...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№3 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еременко спутал все карты...


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:55) #
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Антошка,ты же не дурачок вроде,чтобы себя губить в этом болоте...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 21:41) #
  • -5
  •  (11)

А как хотелось то ....ничего после гола зимой купят !! Не парься ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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