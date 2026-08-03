Как пишет RMC Sport, все билеты на первый домашний матч национальной команды под руководством легендарного специалиста были полностью распроданы менее чем за сутки. Продажи открылись 31 июля, однако уже на следующий день приобрести билеты было невозможно. Дебют Зидана состоится 2 октября, когда французы примут Италию в рамках Лиги наций. Вместимость главной арены страны составляет около 80 тысяч зрителей.
Для 53-летнего специалиста этот матч станет первым домашним после назначения на пост наставника сборной Франции. Зидан официально сменил Дидье Дешама 28 июля, завершившего 14-летний цикл работы с национальной командой. До этого французский тренер добился выдающихся успехов с мадридским "Реалом", выиграв с клубом 11 трофеев.
Билеты на первый матч сборной Франции при Зидане исчезли из продажи за сутки - источник
Назначение Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции уже вызвало небывалый интерес среди болельщиков.
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