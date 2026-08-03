Мостовой: все, что я говорил о Слуцком - произошло

Александр Мостовой заявил, что не удивлен уходу Леонида Слуцкого из "Шанхай Шеньхуа".

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- Все, что я говорил - произошло. По Абаскалю, Тедеско, Нагельсманну говорил. Теперь и Слуцкий этот список продолжает. Случайные люди попадают в футбол и делают себе имя! Хотите проверить тренера - поставьте его в команду, которая идет в середине таблицы. Всё сразу встает на свои места! Клубы стараются подписать величайших людей, которые играли в футбол. А этот человек видел футбол в лучшем случае с Останкинской телебашни, - цитирует эксперта "Спорт-Экспресс"

Экс-игрок национальной сборной считает, что отставка российского специалиста стала закономерным развитием событий.Официально об уходе Слуцкого было объявлено 2 августа. Российский специалист покинул "Шанхай Шеньхуа" после серии из трех поражений подряд в чемпионате Китая, завершив работу в клубе, который возглавлял с января 2024 года.