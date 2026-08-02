По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, стороны согласовали все условия нового соглашения. 27-летний аргентинец подпишет контракт, который будет действовать до лета 2030 года.
Отмечается, что все вопросы, связанные с комиссионными выплатами, также были урегулированы.
Барко выступает за "Спартак" с лета 2024 года, когда перебрался в команду из "Ривер Плейт". В прошлом сезоне он выиграл с московским клубом Кубок России.
Барко согласился продлить контракт со "Спартаком" - источник
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко продолжит выступать за московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"