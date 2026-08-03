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Греческий клуб сделал предложение по форварду "Спартака"

Греческий "Панатинаикос" начал переговоры со "Спартаком" по трансферу нападающего Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом информирует Sport24.gr. Афинский клуб предложил красно-белым аренду форварда сроком на один сезон за 800 тысяч евро с последующим правом выкупа за 10 млн евро. При этом московский клуб рассчитывает получить за аренду 1,5 млн евро и хочет установить сумму возможного выкупа на уровне 12 млн евро.

Также сообщается, что Гарсия готов снизить свою зарплату ради перехода в греческий клуб.

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