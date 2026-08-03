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"Не можем себе позволить". В руководстве "Локомотива" высказались об отсутствии трансферов

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов признал, что московская команда неудачно провела матч второго тура чемпионата России против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, железнодорожникам необходимо усиление состава, однако финансовые возможности клуба не позволяют активно работать на трансферном рынке.

- "Локомотив" вчера плохо играл. Ничего не получилось у команды. Нужны трансферы, но зачем об этом говорить, если мы не можем себе их позволить. Только соль на рану сыпать, поэтому будем терпеть. Узнал из прессы, что "Галатасарай" интересуется Батраковым. Не могу это прокомментировать, - цитирует функционера "РБ Спорт".

Старт сезона складывается для железнодорожников непросто. В двух первых турах команда Михаила Галактионова набрала лишь одно очко, а уже 4 августа ей предстоит провести домашний матч с ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России.

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