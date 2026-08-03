По информации источника, петербургский "Зенит" и португальская "Бенфика" заинтересованы в защитнике "Крузейро" Джонатане Жезусе. Бразильцы хотят получить за футболиста 20 миллионов евро, но также готовы рассмотреть обмен - им интересен Луис Энрике из "Зенита".
В 2026 году Джонатан Жезус провел за "Крузейро" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего центрального защитника в 8 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что в летнее трансферное окно сине-бело-голубые подписали форварда Фелипе Аугусто и центрального защитника Кевина Андраде.
Источник: журналист Пабло Оливейра в социальных сетях.
"Зенит" и "Бенфика" поборются за защитника бразильского клуба - источник
Защитник "Крузейро" может продолжить карьеру в "Зените".
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