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Глушенков обошёл Халка по числу хет-триков за "Зенит"

Хет-трик Максима Глушенкова в матче с "Оренбургом" позволил нападающему подняться на второе место в списке футболистов "Зенита" с наибольшим количеством хет-триков в чемпионатах России XXI века.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Opta Sports. Теперь в активе форварда три матча РПЛ, в которых он забивал по три мяча. По этому показателю Глушенков догнал Андрея Аршавина, Сердара Азмуна и Саломона Рондона. При этом он обошёл Халка, который оформил два хет-трика в составе петербургского клуба.

Лидерами рейтинга остаются Александр Кержаков и Артём Дзюба. Каждый из них четырежды забивал по три мяча за один матч чемпионата России в футболке "Зенита".

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