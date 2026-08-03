Об этом сообщает Opta Sports. Теперь в активе форварда три матча РПЛ, в которых он забивал по три мяча. По этому показателю Глушенков догнал Андрея Аршавина, Сердара Азмуна и Саломона Рондона. При этом он обошёл Халка, который оформил два хет-трика в составе петербургского клуба.
Лидерами рейтинга остаются Александр Кержаков и Артём Дзюба. Каждый из них четырежды забивал по три мяча за один матч чемпионата России в футболке "Зенита".
Глушенков обошёл Халка по числу хет-триков за "Зенит"
Хет-трик Максима Глушенкова в матче с "Оренбургом" позволил нападающему подняться на второе место в списке футболистов "Зенита" с наибольшим количеством хет-триков в чемпионатах России XXI века.
Фото: ФК "Зенит"