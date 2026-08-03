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Наставник "Спартака" объяснил, за счет чего команда обыграла "Ахмат"

Рулевой "Спартака" Хуан Карлос Карседо остался доволен тем, как его команда отреагировала на неудачное начало матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам специалиста, именно характер футболистов помог красно-белым добиться волевой победы.

- Матч начался очень непросто - с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счет в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать.

Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества, так что мы остались довольны, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Во втором туре чемпионата России "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. Победный мяч в компенсированное время прямым ударом со штрафного забил Эсекьель Барко.

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