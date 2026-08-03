Наставник "Спартака" объяснил, за счет чего команда обыграла "Ахмат"

- Матч начался очень непросто - с пропущенного гола. К счастью, мы вернулись в игру, сравняли счет в первой половине. Во втором тайме были лучше соперника, практически ничего не дали им создать.
Ребята проявили характер. Нам было очень сложно. Но футболисты проявили свои лучшие качества, так что мы остались довольны, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Во втором туре чемпионата России "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. Победный мяч в компенсированное время прямым ударом со штрафного забил Эсекьель Барко.