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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Дюпин: оскорблениями болельщики "Динамо" меня только подбодрили (видео)
Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин, отразивший пенальти на последних минутах победного матча с "Динамо" (1:0), прокомментировал ход игры и оскорбительные скандирования в свой адрес со стороны болельщиков бело-голубых.
- Хочу поблагодарить всю команду, не только я был на поле. Пацаны сражались - это заслуга всей команды.
- Что помогло вам так сыграть во втором тайме?
- Мы забили гол вначале второго тайма и подсели психологически, начала удерживать преимущество. Из-за этого у "Динамо" стало больше подходов к нашим воротам и больше моментов. Пацаны все молодцы, сыграли хорошо, выдержали, но и удача была на нашей стороне.
- Как настраивались на "Динамо"?
- Мы в таблицу не смотрим. Выходим и играем за свое имя.. Да, иногда тяжело, но мы сильные и справимся. Будем подниматься выше и выше.
- Как вам удалось отразить пенальти?
- Я старался стоять по последнего момента, чтобы не облегчить задачу Луценко, а в конце уже решил прыгнуть влево. Пенальти был 100%, вопросов по его назначению к арбитру нет. Да и вообще нет к нему вопросов по матчу.
- Болельщики сегодня вас не сильно разозлили?
Болельщики "Динамо" меня не разозлили. Так часто бывает, они может меня только больше подбодрили. Я ни кого не ругаю, у них своя задача, у меня своя.
Rusfootball.info
- Хочу поблагодарить всю команду, не только я был на поле. Пацаны сражались - это заслуга всей команды.
- Что помогло вам так сыграть во втором тайме?
- Мы забили гол вначале второго тайма и подсели психологически, начала удерживать преимущество. Из-за этого у "Динамо" стало больше подходов к нашим воротам и больше моментов. Пацаны все молодцы, сыграли хорошо, выдержали, но и удача была на нашей стороне.
- Как настраивались на "Динамо"?
- Мы в таблицу не смотрим. Выходим и играем за свое имя.. Да, иногда тяжело, но мы сильные и справимся. Будем подниматься выше и выше.
- Как вам удалось отразить пенальти?
- Я старался стоять по последнего момента, чтобы не облегчить задачу Луценко, а в конце уже решил прыгнуть влево. Пенальти был 100%, вопросов по его назначению к арбитру нет. Да и вообще нет к нему вопросов по матчу.
- Болельщики сегодня вас не сильно разозлили?
Болельщики "Динамо" меня не разозлили. Так часто бывает, они может меня только больше подбодрили. Я ни кого не ругаю, у них своя задача, у меня своя.
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