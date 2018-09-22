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Юрий Дюпин: оскорблениями болельщики "Динамо" меня только подбодрили (видео)

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин, отразивший пенальти на последних минутах победного матча с "Динамо" (1:0), прокомментировал ход игры и оскорбительные скандирования в свой адрес со стороны болельщиков бело-голубых.



- Хочу поблагодарить всю команду, не только я был на поле. Пацаны сражались - это заслуга всей команды.

- Что помогло вам так сыграть во втором тайме?

- Мы забили гол вначале второго тайма и подсели психологически, начала удерживать преимущество. Из-за этого у "Динамо" стало больше подходов к нашим воротам и больше моментов. Пацаны все молодцы, сыграли хорошо, выдержали, но и удача была на нашей стороне.

- Как настраивались на "Динамо"?

- Мы в таблицу не смотрим. Выходим и играем за свое имя.. Да, иногда тяжело, но мы сильные и справимся. Будем подниматься выше и выше.

- Как вам удалось отразить пенальти?

- Я старался стоять по последнего момента, чтобы не облегчить задачу Луценко, а в конце уже решил прыгнуть влево. Пенальти был 100%, вопросов по его назначению к арбитру нет. Да и вообще нет к нему вопросов по матчу.

- Болельщики сегодня вас не сильно разозлили?

Болельщики "Динамо" меня не разозлили. Так часто бывает, они может меня только больше подбодрили. Я ни кого не ругаю, у них своя задача, у меня своя.

Rusfootball.info
Теги: Анжи Динамо Rвидео
Сегодня, 16:58
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(1)
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:04) #
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  •  (3)

молодец -есть подозрения что он сменщик Акинфеева
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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