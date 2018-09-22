Юрий Дюпин: оскорблениями болельщики "Динамо" меня только подбодрили (видео)





Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин, отразивший пенальти на последних минутах победного матча с "Динамо" (1:0), прокомментировал ход игры и оскорбительные скандирования в свой адрес со стороны болельщиков бело-голубых.- Хочу поблагодарить всю команду, не только я был на поле. Пацаны сражались - это заслуга всей команды.- Мы забили гол вначале второго тайма и подсели психологически, начала удерживать преимущество. Из-за этого у "Динамо" стало больше подходов к нашим воротам и больше моментов. Пацаны все молодцы, сыграли хорошо, выдержали, но и удача была на нашей стороне.- Мы в таблицу не смотрим. Выходим и играем за свое имя.. Да, иногда тяжело, но мы сильные и справимся. Будем подниматься выше и выше.- Я старался стоять по последнего момента, чтобы не облегчить задачу Луценко, а в конце уже решил прыгнуть влево. Пенальти был 100%, вопросов по его назначению к арбитру нет. Да и вообще нет к нему вопросов по матчу.Болельщики "Динамо" меня не разозлили. Так часто бывает, они может меня только больше подбодрили. Я ни кого не ругаю, у них своя задача, у меня своя.