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Хохлов жёстко ответил болельщику, обвинявшему "Динамо" в сдаче матча и требовавшему убрать Панченко

Пользователь твиттера под ником Margo Morozik рассказал об инциденте, произошедшем во время матча между "Динамо" и "Анжи" (0:1).

На крики болельщика о том, что команда будто бы сливает матч и что пора убирать с поля Кирилла Панченко, главный тренер "Динамо" Дмитрием Хохлов ответил советом закрыть рот в нецензурной форме.

Хохлов жёстко ответил болельщику, обвинявшему "Динамо" в сдаче матча и требовавшему убрать Панченко
Теги: Хохлов Динамо Анжи
Сегодня, 17:50
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(5)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:23) #
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  •  (0)

Молодец тренер ! Своих не сдает!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Все понятно --епальники завалены - тока от этого игра то не улучшиться -- так и будем как гавно в проруби..

Цитата: yanus0407
Культура мусорская....

эт ты к чему??


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Культура мусорская....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 18:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ...высокие отношения..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:03) #
  • -3
  •  (9)
online

Зачем эта новость на сайте?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:55) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да и правильно сделал. На мат, надо отвечать матом. Только так и не иначе, а то Вас просто не поймут.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:53) #
  • +5
  •  (7)
online

Правильно сказал! =)
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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