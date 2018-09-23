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Тарасов заработал 2 жёлтые карточки за 4 минуты пребывания на поле

Опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, не получающий игровой практики в этом сезоне, не задержался на поле в матче с "Зенитом".

На 78 минуте Тарасов при счёте 2:4 заменил Ведрана Чорлуку, но на 80 получил первую карточку за фол на Ерохине, а спустя ещё пару минут сбил врывавшегося в штрафную Дзюбу.

Тарасов не появлялся на поле с 27 июля, когда вышел на замену в дополнительное время Суперкубка России против ЦСКА.
Теги: Зенит Локомотив Тарасов
Сегодня, 18:14
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№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:26) #
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Не далекий как игрок и как мужик! laughing
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 19:18) #
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Да уж. Поди рекорд...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№11 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
Я не фанат Тарасова, но сегодня его знатно подставили партнеры по команде, в обоих случаях.
Особенно во втором, Кверквелия выдернулся, помахал ногой и естественно потерял мяч, итог обрез и Тарасов один на один с Дзюбой который на скорости идет на ворота. Бузов сфолил, ну хоть без пенальти.

Всё правильно. Только почему Бузов? Они же расстались.?
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№10 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Я не фанат Тарасова, но сегодня его знатно подставили партнеры по команде, в обоих случаях.
Особенно во втором, Кверквелия выдернулся, помахал ногой и естественно потерял мяч, итог обрез и Тарасов один на один с Дзюбой который на скорости идет на ворота. Бузов сфолил, ну хоть без пенальти.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№9 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:50) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Тарасов 1-ю карточку схлопотал "не обязательную". А 2-ю, извините, спасал команду от "булита"
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№8 Написал: ZelValera (Сегодня, 18:48) #
  • +3
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Карточки так сказать нужные. Оба раза игроки убегали в контратаку и впереди никого не было. Второй момент и вовсе можно сказать что спас от гола
Регистрация: 28.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:45) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
позорище, так клуб свой подставить

А чего ему оставалось если нет навыков игры на опережение и скорости?Уходи Ерохин он бы Дзюбе пас в ноги выкладывал один на один,,да и Дзюба от него уходил,а дальше была штрафная.Фолы обоснованы,не обоснован выход игрока без навыков защитника на такую позицию.Но это уже к Шпалычу.Лучше бы тарасова по примеру шведа в штрафную отправил под навал,может и толк бы был.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: Batman (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита" (5-3) получил две желтые карточки и покинул поле через четыре минуты после выхода на замену.

В 1996 году столько же времени для удаления за два предупреждения понадобилось хавбеку "Алании" Аслану Дадтееву. Рекорд же чемпионата принадлежит Алану Кусову, который в 2003 году, выступая за ЦСКА, успел был наказан вторым "горчичником" через две минуты после выхода на замену.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 18:29) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Только у Локо забрезжила надежда и такая подстава.....Несолидно.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Я Тарасова не обвиняю, это не его позиция, да и скорости у него никогда не было.
Это Семину заметочка на будущее, а вот Пейчинович бы сейчас очень бы помог.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Тарасов днище... Видимо не хочет играть вообще - теперь еще матч минимум можно просто так зарплату получать...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: ArtemZaitcev Санкт-Петербург (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сказочный долбо*б
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:15) #
  • +2
  •  (6)
online

позорище, так клуб свой подставить
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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