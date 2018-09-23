"Спартак" не выигрывает без Глушакова. Хотя в дерби красно-белым не повезло

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Матчи против "Рапида" и ЦСКА должны были показать, готов ли "Спартак" играть без отстранненых Каррерой игроков. В Вене был полный провал, а в дерби красно-белые могли победить. Помешал Сергей Карасев.
Стандарты "Спартака" убийственны
8 туров, 7 голов, все со стандартов. "Спартак", обладая одним из лучших наборов техничных игроков в чемпионате, забивает только с угловых или штрафных. Почему так? Массимо Каррера только и делает, что заставляет команду работать на навесах и ударах через "стенки"? Где голы с игры? Эти вопросы, конечно, имеют право на жизнь. Но с другой стороны - если ваша команда будет забивать только с корнеров и набирать по 3 очка в каждом матче, кто-то возмутится? Если только вы болеете не за мадридский "Реал"...
Когда Фернандо со штрафного закинул мяч в девятку, Акинфеев бросился "пихать" своим защитникам. Нет, Игорь не выговарил по поводу правильно/неправильно стоящей стенки. Он предупреждал о том, что фолить у своей площади категорически нельзя. Фернандо довел исполнение ударов до какого-то невероятного уровня, параллельно подтянув к этой планке молодого Пантелеева, который кладет такие же голы за "Спартак-2". И теперь почти любая точка перед линией штрафной превращается для Фернандо в 11-метровую отметку. Поэтому и Сергей Карасев дрогнул, когда в конце второго тайма сначала Бекао снес Адриано, а потом Обляков - самого Фернандо. Забей "Спартак" еще один стандарт, Карасева бы поливали болельщики ЦСКА всю неделю. А к красно-белым негодованиям арбитр уже привык. Федун вообще обещал убрать его из лиги, если что.
Пока "Эвертон" мучается в АПЛ, Никола Влашич разрывает РПЛ
Почти в одно время с дерби на "Эмирейтс" "Эвертон" страдал против "Арсенала". "Канониры" за 3 минуты забили 2 гола, "ирискам" надо было раскрываться. И когда дело дошло до позиционных атак, оказалось, что у мерсисайдцев некому вести игру в середине поля. Потому что их единственный созидательный центральный полузащитник сейчас выступает в аренде в московском ЦСКА. Это Никола Влашич - лучший игрок дерби.
Влашич был везде. Он успевал и страховать Бийоля, который порой переходил на грубость в самых худших традициях Понтуса Вернблума. Он разгонял Ахметова ближе подбираться к штрафной площади "Спартака". Влашич больше Гончаренко поверил в Набабкина, загружая Кирилла передачами на фланг. И хоть большая часть состава по привычке пасовала направо Фернандесу, то Никола всеми своими действиями показал, что на одном бразилец свет клином не сошелся. Гол Влашича стал логичным исходом его действий на поле. Да, в том моменте чуть-чуть не успел Боккетти. Но если кто и мог опережать спартаковцев в этой встрече, так это Никола Влашич.
Глушакова и Ещенко в ближайшее время можно не ждать. Это к лучшему
Об этом сказал сам Массимо Каррера. И хоть "осужденные" ветераны на этой неделе дерби выиграли, это все равно не изменило отношение к ним со стороны итальянца. Массимо понимает, что все проблемы "Спартака" заключаются в психологии. Такое уже команда проходила в начале прошлого сезона. Когда все рассуждали об усталости красно-белых, оказалось, что капитан Глушаков выбивал у руководства новый контракт. И, кстати, об усталости. После победы над "Брайтоном" защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заявил, что "усталость - это миф". По словам англичанина, Маурисио Почеттино убеждает их, что все идет из головы.
Так и в нынешнем "Спартаке". Нет никаких проблем с "физикой", нет никаких проблем с "взаимопониманием" (некоторые атаки от красно-белых в дерби смотрелись вполне себе интересно). Все зависит от настроя. Не зря Каррера каждому отбивал "пять" после замены, не зря итальянец начал пресс-конференцию с благодарности в адрес команды, заявив, что "игроки в матче отдали душу". Массимо прокачивает ту самую чемпионскую химию. Поэтому возвращение 2 обиженных игроков, обладающих каким-никаким авторитетом, можно испортить все потуги главного тренера. И если Глушаков с Ещенко останутся в "молодежке", основе будет только лучше.
Игроки ЦСКА не довольны ничьей, тренерский штаб все устроило
Удивительно, как разошлись во мнениях о матче армейцы. Заведенный Кирилл Набабкин, сорвавший голос в дополнительное время на боковом арбитре, после матча заявил, что ничья вообще не по делу, а ЦСКА заслужил 3 очка. Иван Обляков, для которого дерби было первым в жизни, спокойно рассудил, что у армейцев было больше подходов к воротам, а значит, победа хозяев была бы справедливым результатом. А Виктор Гончаренко в экспресс-интервью сказал, что счет нормальный, отражает сюжет на поле. Сергей Овчинников вообще назвал матч валидольным и, в принципе, все в штабе с Боссом результатом остались довольны.
Такой диссонанс можно понять, когда спорят болельщики. А тут сами участники противоположны. Что это? На поле игрокам казалось, что "Спартак" еле-еле отбивается и надо его давить? А со скамейки веяло тревогой, что не стоит раскрываться и нарываться на контру? Получается, что армейская молодежь верила в успех, а тренеры осторожничали. Это и есть амбиции. Только надо, чтобы они соответствовали друг другу. И тогда вопросов о том, чего добьется ЦСКА с таким составом в сезоне, не возникнет никогда. Все будут понимать, что армейцы всегда играют только на победу. И неважно - "Урал" перед ними в Екатеринбурге или "Реал" на переполненных "Лужниках".
Ничья в дерби в пользу "Зенита"
Но делать питерцев чемпионами рано. Есть такая традиция в Северной Столице - начинать чемпионат беспроигрышной серией. Но когда команда оказывается в психологической и функциональной яме (а по ходу сезона абсолютно все команды в этой яме бывают), то "Зенит" не выдерживает неудачи, и вся его стройность рушится. "Спартак" и ЦСКА в этом плане сильнее и надежнее. 2 последних сезона тому подтверждение. И "Спартаку", и ЦСКА есть еще в чем прибавлять. В составе красно-белых не определились с Промесозаменителем, не сказал свое слово Ташаев. Не все новички ЦСКА готовы к играм, да и в оборону скоро вернется Виктор Васин. Так что вся борьба за золотые медали еще впереди.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Стандарты "Спартака" убийственны
8 туров, 7 голов, все со стандартов. "Спартак", обладая одним из лучших наборов техничных игроков в чемпионате, забивает только с угловых или штрафных. Почему так? Массимо Каррера только и делает, что заставляет команду работать на навесах и ударах через "стенки"? Где голы с игры? Эти вопросы, конечно, имеют право на жизнь. Но с другой стороны - если ваша команда будет забивать только с корнеров и набирать по 3 очка в каждом матче, кто-то возмутится? Если только вы болеете не за мадридский "Реал"...
Когда Фернандо со штрафного закинул мяч в девятку, Акинфеев бросился "пихать" своим защитникам. Нет, Игорь не выговарил по поводу правильно/неправильно стоящей стенки. Он предупреждал о том, что фолить у своей площади категорически нельзя. Фернандо довел исполнение ударов до какого-то невероятного уровня, параллельно подтянув к этой планке молодого Пантелеева, который кладет такие же голы за "Спартак-2". И теперь почти любая точка перед линией штрафной превращается для Фернандо в 11-метровую отметку. Поэтому и Сергей Карасев дрогнул, когда в конце второго тайма сначала Бекао снес Адриано, а потом Обляков - самого Фернандо. Забей "Спартак" еще один стандарт, Карасева бы поливали болельщики ЦСКА всю неделю. А к красно-белым негодованиям арбитр уже привык. Федун вообще обещал убрать его из лиги, если что.
Пока "Эвертон" мучается в АПЛ, Никола Влашич разрывает РПЛ
Почти в одно время с дерби на "Эмирейтс" "Эвертон" страдал против "Арсенала". "Канониры" за 3 минуты забили 2 гола, "ирискам" надо было раскрываться. И когда дело дошло до позиционных атак, оказалось, что у мерсисайдцев некому вести игру в середине поля. Потому что их единственный созидательный центральный полузащитник сейчас выступает в аренде в московском ЦСКА. Это Никола Влашич - лучший игрок дерби.
Влашич был везде. Он успевал и страховать Бийоля, который порой переходил на грубость в самых худших традициях Понтуса Вернблума. Он разгонял Ахметова ближе подбираться к штрафной площади "Спартака". Влашич больше Гончаренко поверил в Набабкина, загружая Кирилла передачами на фланг. И хоть большая часть состава по привычке пасовала направо Фернандесу, то Никола всеми своими действиями показал, что на одном бразилец свет клином не сошелся. Гол Влашича стал логичным исходом его действий на поле. Да, в том моменте чуть-чуть не успел Боккетти. Но если кто и мог опережать спартаковцев в этой встрече, так это Никола Влашич.
Глушакова и Ещенко в ближайшее время можно не ждать. Это к лучшему
Об этом сказал сам Массимо Каррера. И хоть "осужденные" ветераны на этой неделе дерби выиграли, это все равно не изменило отношение к ним со стороны итальянца. Массимо понимает, что все проблемы "Спартака" заключаются в психологии. Такое уже команда проходила в начале прошлого сезона. Когда все рассуждали об усталости красно-белых, оказалось, что капитан Глушаков выбивал у руководства новый контракт. И, кстати, об усталости. После победы над "Брайтоном" защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заявил, что "усталость - это миф". По словам англичанина, Маурисио Почеттино убеждает их, что все идет из головы.
Так и в нынешнем "Спартаке". Нет никаких проблем с "физикой", нет никаких проблем с "взаимопониманием" (некоторые атаки от красно-белых в дерби смотрелись вполне себе интересно). Все зависит от настроя. Не зря Каррера каждому отбивал "пять" после замены, не зря итальянец начал пресс-конференцию с благодарности в адрес команды, заявив, что "игроки в матче отдали душу". Массимо прокачивает ту самую чемпионскую химию. Поэтому возвращение 2 обиженных игроков, обладающих каким-никаким авторитетом, можно испортить все потуги главного тренера. И если Глушаков с Ещенко останутся в "молодежке", основе будет только лучше.
Игроки ЦСКА не довольны ничьей, тренерский штаб все устроило
Удивительно, как разошлись во мнениях о матче армейцы. Заведенный Кирилл Набабкин, сорвавший голос в дополнительное время на боковом арбитре, после матча заявил, что ничья вообще не по делу, а ЦСКА заслужил 3 очка. Иван Обляков, для которого дерби было первым в жизни, спокойно рассудил, что у армейцев было больше подходов к воротам, а значит, победа хозяев была бы справедливым результатом. А Виктор Гончаренко в экспресс-интервью сказал, что счет нормальный, отражает сюжет на поле. Сергей Овчинников вообще назвал матч валидольным и, в принципе, все в штабе с Боссом результатом остались довольны.
Такой диссонанс можно понять, когда спорят болельщики. А тут сами участники противоположны. Что это? На поле игрокам казалось, что "Спартак" еле-еле отбивается и надо его давить? А со скамейки веяло тревогой, что не стоит раскрываться и нарываться на контру? Получается, что армейская молодежь верила в успех, а тренеры осторожничали. Это и есть амбиции. Только надо, чтобы они соответствовали друг другу. И тогда вопросов о том, чего добьется ЦСКА с таким составом в сезоне, не возникнет никогда. Все будут понимать, что армейцы всегда играют только на победу. И неважно - "Урал" перед ними в Екатеринбурге или "Реал" на переполненных "Лужниках".
Ничья в дерби в пользу "Зенита"
Но делать питерцев чемпионами рано. Есть такая традиция в Северной Столице - начинать чемпионат беспроигрышной серией. Но когда команда оказывается в психологической и функциональной яме (а по ходу сезона абсолютно все команды в этой яме бывают), то "Зенит" не выдерживает неудачи, и вся его стройность рушится. "Спартак" и ЦСКА в этом плане сильнее и надежнее. 2 последних сезона тому подтверждение. И "Спартаку", и ЦСКА есть еще в чем прибавлять. В составе красно-белых не определились с Промесозаменителем, не сказал свое слово Ташаев. Не все новички ЦСКА готовы к играм, да и в оборону скоро вернется Виктор Васин. Так что вся борьба за золотые медали еще впереди.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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