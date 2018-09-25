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Ринат Билялетдинов: все ругают Тарасова, но он пожертвовал собой, оставив "Локомотиву" шанс

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал удаление Дмитрия Тарасова в матче "Зенит" – "Локомотив" (5:3).

"Я не согласен с теми, кто ругает Тарасова. Он спас команду от двух прорывов в опасные зоны ценой двух предупреждений и оставил возможность "Локомотиву" отыграться, но не получилось. Не сделай он этого - было бы два выхода один на один.

Почему он оказался в такой позиции? Может, скорости не хватило, может, неправильно прочитал ситуацию. Если бы он уступил, Ерохин и Дзюба выбегали и забивали гол. Я бы не стал на Тарасова спускать всех собак", - сказал специалист.

"Команда России"
Теги: Локомотив Билялетдинов Р. Тарасов
Сегодня, 12:23
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(1)
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
особенно в первом случае, прям спас от выхода 1 в 1
(сарказм)
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Тарабузик кончился с тех пор, как разбежался с бузиком, она та ещё ведьма, наколдовала, что крепко его до сих пор на крючке держит и не отпускает.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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