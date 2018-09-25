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"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде

"Енисей" будет добираться на матч Кубка России в Великие Луки на поезде.

Напомним, красноярцам 26 сентября предстоит сыграть в 1/16 финала с местной "Луки-Энергией".

"Приземлились в Москве. В Великие Луки едем на поезде. Курица в фольге, яйца сварены, доширак куплен, что забыли?", — гласит сообщение в твиттере красноярского клуба.
Теги: Енисей
Сегодня, 12:48
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№2 Написал: Александр Лебедев (Сегодня, 13:03) #
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online

Желаем Енисею Победы! Хоть здесь не проиграйте..неудачники!..
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:53) #
  • -2
  •  (2)

там хоть не обосритесь от курицы то)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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