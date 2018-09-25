"Спартак" на выезд в Новороссийскс без Джикии и Зобнина, но с Джано

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял 19 футболистов на гостевой матч 1/16 финала Кубка России против новороссийского "Черноморца".Полностью состав выглядит так:— Александр Максименко и Артем Ребров.— Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов.— Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни.— Зе Луиш, Луис Адриано и Сильванус Нимели.Матч "Черноморец" — "Спартак" пройдет завтра в Новороссийске, начало — в 18:30 по московскому времени.