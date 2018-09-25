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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак" на выезд в Новороссийскс без Джикии и Зобнина, но с Джано
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял 19 футболистов на гостевой матч 1/16 финала Кубка России против новороссийского "Черноморца".
Полностью состав выглядит так:
Вратари — Александр Максименко и Артем Ребров.
Защитники — Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов. Полузащитники — Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни.
Нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано и Сильванус Нимели.
Матч "Черноморец" — "Спартак" пройдет завтра в Новороссийске, начало — в 18:30 по московскому времени.
Полностью состав выглядит так:
Вратари — Александр Максименко и Артем Ребров.
Защитники — Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов. Полузащитники — Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни.
Нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано и Сильванус Нимели.
Матч "Черноморец" — "Спартак" пройдет завтра в Новороссийске, начало — в 18:30 по московскому времени.
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