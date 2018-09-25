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"Спартак" на выезд в Новороссийскс без Джикии и Зобнина, но с Джано

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял 19 футболистов на гостевой матч 1/16 финала Кубка России против новороссийского "Черноморца".

Полностью состав выглядит так:

Вратари — Александр Максименко и Артем Ребров.
Защитники — Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович и Николай Рассказов. Полузащитники — Джано Ананидзе, Сергей Еременко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни.
Нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано и Сильванус Нимели.

Матч "Черноморец" — "Спартак" пройдет завтра в Новороссийске, начало — в 18:30 по московскому времени.
Теги: Спартак Черноморец Джикия Джано Зобнин
Сегодня, 15:53
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(1)
№8 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кубок , по видимому, тоже сольют...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:17) #
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И Роши
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:02) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Победят, спартак по сравнению с Черноморцем, пусть с натяжкой, топ-команда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
А где же любимец Сервантов?!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
iDEAD,
фиг с ним Мы - чемпионы.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 16:03) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нимели - хорошо!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
И без Мельгарехо


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:00) #
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Нет Попова уже хорошо , Мельгорехо нет - плохо !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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