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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко: в "Краснодаре" мне даже не дали шанса
Форвард "Краснодара" Николай Комличенко, играющий на правах аренды за чешский клуб "Млада-Болеслав", объяснил, почему в недавнем интервью сказал, что полгода, проведенные после "Слована" в Краснодаре, оказались потерянными.
"Вернуться в Россию - было моей ошибкой. Наверное, нужно было остаться в "Словане". Там был неплохой отрезок и надо было продолжать играть. Но почему-то захотелось домой, и я вернулся.
Даже не знаю почему не получилось в "Краснодаре", я был в хорошей форме. Просто мне даже шанса не дали, вот и все. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, что не получилось", — сказал 23-летний российский футболист в интервью "Радио Прага".
"Вернуться в Россию - было моей ошибкой. Наверное, нужно было остаться в "Словане". Там был неплохой отрезок и надо было продолжать играть. Но почему-то захотелось домой, и я вернулся.
Даже не знаю почему не получилось в "Краснодаре", я был в хорошей форме. Просто мне даже шанса не дали, вот и все. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, что не получилось", — сказал 23-летний российский футболист в интервью "Радио Прага".
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