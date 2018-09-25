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Лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко: в "Краснодаре" мне даже не дали шанса

Форвард "Краснодара" Николай Комличенко, играющий на правах аренды за чешский клуб "Млада-Болеслав", объяснил, почему в недавнем интервью сказал, что полгода, проведенные после "Слована" в Краснодаре, оказались потерянными.

"Вернуться в Россию - было моей ошибкой. Наверное, нужно было остаться в "Словане". Там был неплохой отрезок и надо было продолжать играть. Но почему-то захотелось домой, и я вернулся.

Даже не знаю почему не получилось в "Краснодаре", я был в хорошей форме. Просто мне даже шанса не дали, вот и все. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, что не получилось", — сказал 23-летний российский футболист в интервью "Радио Прага".
Теги: Краснодар Комличенко Слован
Сегодня, 15:57
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:15) #
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Санитар для Кутарбы,
Согласен. Играй хорошо,и тебя заметят.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Да если бы не продали Смолова шанс не получили бы еще долго Игнатьев и Сулейманов
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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