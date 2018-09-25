Константин Кинчев: РПЛ - унылое г****ще, все ходят, игра идет на расслабончике

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A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Константин Кинчев: РПЛ - унылое г****ще, все ходят, игра идет на расслабончике

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

- Я смотрел все игры чемпионата мира-2018.

- Из-за кого мы не вышли в полуфинал?

- Из-за Смолова, конечно. На мой взгляд, это пижонство. Причем, самое главное, шлепнул еще не по центру ворот, а в тот угол, куда упал вратарь. По центру надо было бить и на другой высоте, выше.

- Какой у вас дюбимый игрок в сборной России?

- Конечно, Дзюба. Он крутой. Он тоже ренегат, уважаю.

- Что вас бесит в российском футболе?

- Меня бесит лень, просто выбешивает. Черчесову удалось переломить этот барьер. Как только этот барьер был сломан, все побежали. Все рубиться начали. За такой сборной наблюдать - одно удовольствие. Радость и гордость возникает. Лень — это наш ген, но как-то с ней удалось справиться Черчесову. А начинаешь наш чемпионат смотреть, это унылое г****ще. Все ходят, игра идет на расслабончике, - сказал Кинчев в програме "вДудь" на YouTube.
Теги: Дзюба Черчесов Смолов Сборная России
Сегодня, 19:37
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22
(5)
№22 Написал: нетрал (Сегодня, 21:48) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

я знаю, где живёт Бутусов.
ты- проживая там- не знаешь.
ты снова обосрался, ёпт.
обтекай.

вот ты еблан ...мне как то пох ..где он живет ...со мной во дворе живет дукалис .. мне его одного хватает ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:27) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Пивовед

тем не менее, уже кучу лет проживая и обжившись СЕЙЧАС БЛЯТЬ в Одном городе и около него, Бутусов не попал под влияние тлетворной эпидемии зенитофилии, и это замечательно.

вообще то этим людям искусства на спорт сиренево абсолютно ...а пиариться за его счет это нормально!


я знаю, где живёт Бутусов.
ты- проживая там- не знаешь.
ты снова обосрался, ёпт.
обтекай.
Легендарный российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов сказал, что он не следит за выступлениями «Зенита».

18 сентября 2013

Смотреть футбол по телевизору? Телевизор я уже давно не смотрю. Я не втянут в эту историю. Вернее, я из нее вытянулся», - сказал Бутусов в эфире «Радио «Зенит»


Бутусов здорового человека.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№20 Написал: нетрал (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

тем не менее, уже кучу лет проживая и обжившись СЕЙЧАС БЛЯТЬ в Одном городе и около него, Бутусов не попал под влияние тлетворной эпидемии зенитофилии, и это замечательно.

вообще то этим людям искусства на спорт сиренево абсолютно ...а пиариться за его счет это нормально!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
Цитата: Пивовед
петербуржец Бутусов

а не со Свердловска ли?


СЕЙЧАС ОН ГДЕ ЖИВЁТ ?

2012 год
Прошло десять лет с тех пор, как Вячеслав Бутусов со своим семейством перебрался из Санкт-Петербурга в его пригород — Пушкин. Здесь родился четвертый ребенок и единственный сын певца Даниил. (У Вячеслава есть еще три дочери — 32-летняя Анна от первого брака, 21-летняя Ксения и 13-летняя Софья — от нынешнего брака с Анжеликой Эстоевой. — Прим.ред.) А в этом году в семье Бутусовых произошло очень важное событие: Даня стал первоклассником. Мальчика определили в частную школу города Павловска, находящуюся в пятнадцати минутах езды от дома.

В этом году Ксения окончила театральный факультет Санкт-Петербургского университета, недавно вместе с отцом выступила на балу дебютанток, где обычно принимают участие наследницы богатых и знаменитых фамилий.


ТЫЦ.

В 2002 году он из СПБ перебрался в Пушкин. А сколько ДО ТОГО там проживал ?
не петербуржец никуя, да ?

тем не менее, уже кучу лет проживая и обжившись СЕЙЧАС БЛЯТЬ в Одном городе и около него, Бутусов не попал под влияние тлетворной эпидемии зенитофилии, и это замечательно.

а вот это вот- пример, что бывает с людьми, которые болеют зазенит.
Цитата: нетрал
Цитата: кочегар
Цитата: Пивовед
петербуржец Бутусов

а не со Свердловска ли?

да ему наркоту похер кто откуда ...это же кенигзберщина ёпт..


просто- иди накукан, нетрадиционный трал..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: нетрал (Сегодня, 21:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS

Российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев в интервью программе "Вдудь" рассказал о своих футбольных пристрастиях.
– Я за "Спартак" никогда не болел. Когда жил в Москве, болел за цска, а играл за "Спартак". Я жил на Мазутке, а это, считай, Сокольники, а там все спартаковские школы.
Теперь я за "Зенит", конечно. Если я играл за "Спартак" и болел за цска, то я теперь смело могу болеть за "Зенит".

ренегат...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чмошник
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кочегар
Цитата: Пивовед
петербуржец Бутусов

а не со Свердловска ли?

да ему наркоту похер кто откуда ...это же кенигзберщина ёпт..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: GPS (Сегодня, 20:30) #
  • +2
  •  (4)
online


Российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев в интервью программе "Вдудь" рассказал о своих футбольных пристрастиях.
– Я за "Спартак" никогда не болел. Когда жил в Москве, болел за цска, а играл за "Спартак". Я жил на Мазутке, а это, считай, Сокольники, а там все спартаковские школы.
Теперь я за "Зенит", конечно. Если я играл за "Спартак" и болел за цска, то я теперь смело могу болеть за "Зенит".
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№14 Написал: Batman (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
петербуржец Бутусов

Родился 15 октября 1961 года в посёлке Бугач Красноярского края. Из-за профессии отца семья часто переезжала с места на место, поэтому до 9 класса Вячеслав учился и жил в различных сибирских городах.

В 9 классе переезжает в Свердловск, где вскоре поступает в Свердловский архитектурный институт.

На первом курсе Бутусов знакомится с Дмитрием Умецким. Оба, всерьёз увлечённые музыкой, неоднократно собирались и играли вместе. Это, ближе к выпуску, приводит к записи альбома «Переезд» (1983). В том же году Бутусов знакомится с Ильёй Кормильцевым. С ним он в 1985 записывает свой первый профессиональный альбом «Невидимка».

Параллельно работе с «Наутилусом» Бутусов и Умецкий выступали в составе группы «Степ», возглавляемой барабанщиком Евгением Димовым. Широкой известности коллектив не добился, а его дебютный альбом «Мост» в 1999 году был переиздан как сольник Бутусова.

В 1986 Nautilus Pompilius записывает пластинку «Разлука», с которой и началась популярность группы. Появились публикации в центральной прессе (первая журнальная публикация — в органе ЦК ВЛКСМ «Смена» (№ 7, апрель 1988), статья Евгения Додолева «Наутилус или Pompilius?»). Группа просуществовала ещё около 10 лет.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (5)

Пивовед,
Кинчев - из Москвы. Бутусов - из Ёбурга.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
петербуржец Бутусов

а не со Свердловска ли?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Пока бегут лидеры Зенита и Цска со Спартаком и сборная бежит.
Нашим клубам, в основной массе, многого не нужно, поупираться с фаворитом и постараться не упасть в переход. матчи. А играют из года в год три, четыре команды.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:11) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
а петербуржец Бутусов не болеет.
Выздоровел.
не смотря на то. что он из Одного города.

На примере кота, можно убедиться, что он болеет за разных исполнителей музыки, не взирая на географическую лишь родину. Гавно есть везде, даже говорят уже и в Антарктиде.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хотя да, за ЦСКА
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
за цска он болеет,
а за Спартак болеет Кипелов.

Он болеет, просто болеет.


а петербуржец Бутусов не болеет.
Выздоровел.
не смотря на то. что он из Одного города.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:03) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кинчев за Зенит болеет. По крайней Небо славян он против Анжи на Петровиче исполнял
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Пивовед
за цска он болеет,
а за Спартак болеет Кипелов.

Он болеет, просто болеет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Он еще болеет за Спартак, господа. Раньше была Алиса а щас уже нет.

за цска он болеет,
а за Спартак болеет Кипелов.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
так ведь и твоя рок-музыка по уровню ниже плинтуса,по сравнению с лучшими мировыми образцами...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:50) #
  • -7
  •  (9)
online

Он еще болеет за Спартак, господа. Раньше была Алиса а щас уже нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
фу паскудная передачка а куюдь ярый русофоб..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Шабаш
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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