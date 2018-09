Шандор Варга: Смолову 28 лет? Я Лужного в "Арсенал" пристроил в 31

Известный агент Шандор Варга оценил перспективы нападающего "Локомотива" Федора Смолова переехать в зарубежный чемпионает.- В Англии принято говорить: "Never say "never" (Никогда не говори "никогда" - Прим.). Его футбольные качества до и после чемпионата не поменялись. Да, Смолов неважно себя проявил на турнире, но он не разучился играть в футбол. Так что я ничего не исключаю.- Да, это проблема. А сколько ему сейчас лет?- Ну вот. 28. Я Лужного устроил в лондонский "Арсенал" в 31. И он там еще четыре года поиграл. Так что возраст здесь не так важен. Надеюсь, Федор еще выйдет на свой прежний уровень.