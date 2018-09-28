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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Гилерме: мы еще можем защитить свой титул. Нужно верить в это!
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме оценил шансы своего клуба в борьбе за золотые медали чемпионата России.
"После того как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такое бывает очень часто. Большие победы отнимают много эмоций и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться.
Мы должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Это реально. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами", - цитирует Гилерме "Советский спорт".
"После того как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такое бывает очень часто. Большие победы отнимают много эмоций и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться.
Мы должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Это реально. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами", - цитирует Гилерме "Советский спорт".
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