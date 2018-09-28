Новости партнеров

Гилерме: мы еще можем защитить свой титул. Нужно верить в это!

Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме оценил шансы своего клуба в борьбе за золотые медали чемпионата России.

"После того как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такое бывает очень часто. Большие победы отнимают много эмоций и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться.

Мы должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Это реально. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами", - цитирует Гилерме "Советский спорт".
Теги: Локомотив Гилерме
Сегодня, 10:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 10:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ню-ню....поглядим


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.