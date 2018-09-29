Пресс-служба "Урала" предложила своим коллегам из Тулы выучить футбольные правила (фото)

Пресс-служба "Урала" в официальном твиттере клуба прокомментировала спорный эпизод в моменте с забитым голом Андрея Панюкова.Им саркастично ответили их коллеги из тульского "Арсенала", на что в ответ получили предложение подучить футбольные правила.