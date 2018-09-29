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Пресс-служба "Урала" предложила своим коллегам из Тулы выучить футбольные правила (фото)

Пресс-служба "Урала" в официальном твиттере клуба прокомментировала спорный эпизод в моменте с забитым голом Андрея Панюкова.

Им саркастично ответили их коллеги из тульского "Арсенала", на что в ответ получили предложение подучить футбольные правила.

Пресс-служба "Урала" предложила своим коллегам из Тулы выучить футбольные правила (фото)
Теги: Урал Арсенал Тула
Сегодня, 16:54
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№5 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 18:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
По рукам офсайд не определяется - ими нельзя играть.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
пас шёл на левый фланг, там офсайд в пол-метра.


Если смотреть на ноги, то нету, а если смотреть на руки, то чуток есть... Но судья должен поощрять атаку - поэтому всё было нормально.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (2)

Сибирячок,
Если и есть офсайд,то незначительный,нужно смотреть с более выгодного ракурса
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:11) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, был офсайд в первом пасе.

Цитата: avnik
Какая ерунда не больше семи метров. )))

пас шёл на левый фланг, там офсайд в пол-метра.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Какая ерунда - не больше семи метров. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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