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"Краснодар" дома разгромил "Динамо"

В матче 9-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над "Динамо".

Чемпионат России

9 тур

"Краснодар" – "Динамо" 3:0

Гол: Ари, 19, Классон, 45+1, Классон, 56

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон (Куэва, 74), Мамаев (Перейра, 70), Вандерсон (Стоцкий, 68), Ари.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу (Соснин, 71), Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко (Марков, 60 (Терехов, 78)).

Предупреждения: Хольмен, 25, Шуньич, 36, Рыков, 42, Рауш, 69
Теги: Краснодар Динамо
Сегодня, 18:26
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(2)
№15 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 19:21) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
в следующем туре можем на 1 е место скакануть!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№14 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ньюкасл»
3000 залуп минус одна))))


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Счет по игре.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№12 Написал: украб (Сегодня, 18:43) #
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мусаев наконец сменил свою гопниковскую куртку на стильную рубашку хотя гопстоп в питере он именно в ней сделал, надо повторить
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Victor671b
Мамаев, конечно в этом году взялся за ум наконец - то. Контракт заканчивается что - ли?

Семейная жизнь, видать, "налаживается"
Смолову известные события тоже в свое время на пользу пошли


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№10 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Быки в огне. Мои поздравления!
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мои поздравления быкам...будет скоро у нас битва smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 18:35) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Из всех, пока проведенных игр Краснодаром ,эта особо понравилась.Короткий, средний пас, длинные передачи, всего в меру..Защита сыграла достойно, особых провалов не было..Два мяча, Классона замечательные..Жаль, Сулейманова не выпустили на замену..Другими словами: хороший счет, хорошая игра, с победой, Краснодар!
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар с победой.А полицаям не долго до пердива осталось.Жаль
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№6 Написал: Victor671b Горячий ключ (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Как всех удивляло назначение тренером Мусаева. Сейчас все и подзабыли об этом.
Ну и Мамаев, конечно в этом году взялся за ум наконец - то. Контракт заканчивается что - ли?
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (3)
online

Краснодар с победой с крупным счётом!
Очень мощный Краснодар,ну и Динамо
без шансов...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
правильно луценко в перерыве сказал, что надо больше атаковать а не играть от обороны. а с тактикой игры от обороны на контратаках можно и до пердива доиграться.
перспективы не очень вырисовываются. слив в следующем матче в самаре, а там зенит, а там прощай хохлов.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: yutal г. Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Краснодар с победой! Молодцы!!!!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (4)
online

Вовремя от Феди избавились............
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:27) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар на сегодня демонстрирует лучшую игру в чемпионате России. Следующий тур - Зенит-Краснодар - будет очень интересно.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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