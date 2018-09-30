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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" дома разгромил "Динамо"
В матче 9-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над "Динамо".
Чемпионат России
9 тур
"Краснодар" – "Динамо" 3:0
Гол: Ари, 19, Классон, 45+1, Классон, 56
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон (Куэва, 74), Мамаев (Перейра, 70), Вандерсон (Стоцкий, 68), Ари.
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу (Соснин, 71), Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко (Марков, 60 (Терехов, 78)).
Предупреждения: Хольмен, 25, Шуньич, 36, Рыков, 42, Рауш, 69
Чемпионат России
9 тур
"Краснодар" – "Динамо" 3:0
Гол: Ари, 19, Классон, 45+1, Классон, 56
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон (Куэва, 74), Мамаев (Перейра, 70), Вандерсон (Стоцкий, 68), Ари.
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Хольмен, Рауш, Соу (Соснин, 71), Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко (Марков, 60 (Терехов, 78)).
Предупреждения: Хольмен, 25, Шуньич, 36, Рыков, 42, Рауш, 69
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