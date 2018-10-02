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Андрей Созин: в отличие от Березуцких, Акинфеев покинул сборную вовремя

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о решении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России

"Акинфеев – пример настоящего спортсмена. Он никогда не попадал в плохие ситуации. Ни в кальяны, ни в разводы, ни в семейные разбирательства и так далее.

Игорь принял решение уйти вовремя. Нам не должно быть грустно. Теперь у Черчесова есть все шансы подготовить нового вратаря к чемпионату Европы. Акинфеев в этом вопросе очень похож на Игнашевича.

Чего я не могу сказать о братьях Березуцких. Они очень хорошие футболисты. Но у них осталась некая недосказанность в карьере из-за того, что они не сыграли на чемпионате мира. Им бы никто слова не сказал, какой бы результат ни был. Поэтому Акинфеев ушёл абсолютно вовремя", — сказал Созин.

Чемпионат
Теги: Акинфеев Березовский Сборная России
Сегодня, 12:45
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№2 Написал: KARASS (Сегодня, 14:06) #
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полный бред -Березуцкие ушли тогда когда поняли что не тянут возможно могли и раньше если бы бывшие тренера сборной увидели бв других тем не менее братья всегда были в сборной получается тренера все были никчемные smirk
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:50) #
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Член по этике, не имеющий никакого представления об этике. Шел бы он лучше камни для керлинга шлифовать...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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