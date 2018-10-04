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"Нужно перенять опыт организации матчей у ЦСКА и Локомотива" - "Спартак" уволил диктора стадиона

Московский "Спартак" уволил многолетнего диктора команды на домашних матчах Максима Орлова.

Увольнение с формулировкой "нужно перенимать опыт организации домашних матчей у ЦСКА и Локомотива" произошло до матча с "Ростовом".

"Нужно перенять опыт организации матчей у ЦСКА и Локомотива" - "Спартак" уволил диктора стадиона
Сегодня, 11:33
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#11    Гастэряну (Сегодня, 11:57)
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Цитата: Пивовед
во имя золотого тельца и монеток

федун продал промеса по цене ниже заявленой на трансфермаркете stuck_out_tongue_winking_eye
а ЦСКА ЖИВЕТ НА ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ

Цитата: andrej95602

Почему все дебилы болелы свинарни?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#10    Blessing Спб (Сегодня, 11:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пошла зачистка виновных, бьют по самым верхам, тёмной стороны спартака. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Пивовед,

Цитата: andrej95602

Почему все дебилы болелы свинарни?

почитай новость и коменты к ней от 00:40

ты дятел, просто дятел..

во имя золотого тельца и монеток ГиГиенер договорился заменить КонДом на Лужу,

это -предательство по отношению к клубному стадиону.
сидите теперь, слюнявьте бумажки- вы сами этого хотели.

жрите теперь во всё ваше рыло.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8    Гастэряну (Сегодня, 11:50)
  • +1
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online

Пивовед,

Цитата: andrej95602

Почему все дебилы болелы свинарни?

почитай новость и коменты к ней от 00:40
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#7    AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так он был организатором или диктором-заводилой?
По моему это две разные, не совсем сочетаемые должности...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#6    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
-чпок-арену,


Гинеровский КонскийДом или просто КонДом, заложенный в банке, неспособный принести прибыль, ни разу не зашкварен замечательным фактом замены КонДом-Арены на Лужники.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5    Брюзга Рязань (Сегодня, 11:46)
  • -3
  •  (3)
online

Если только за "необходимость перенять опыт", то полная херь.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4    Гастэряну (Сегодня, 11:45)
  • +1
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online

Цитата: Пивовед
в федунском репертуаре

федун построил-чпок-арену, на которой его брат разрешает пищевику проводить домашние игры, потратил около 300 евролямов на обновление поголовья, купил вам чемпионство. без федуна тушинский хлев был бы на дне пердива, а вы его грязью поливаете. а два года назад называли "Барин" и в коментах писали с заглавной буквы, холопы-пля...

Цитата: P. Holmberg
А вот кого и следовало уволить из спатака, так это кретина Трахтенберга

да пусть работает - чем больше клоунов, тем веселее в цирке под названием пищевик.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#3    P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:38)
  • -2
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online

Не знаю про этого человека ничего. Так как не был на Чпокарене))) А вот кого и следовало уволить из спатака, так это кретина Трахтенберга. Это чмо еще хуже деда Гены(((((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в федунском репертуаре управления командой и околофутболом всё без изменений..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1    Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:36)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
А всё понятно вот кто виноват в просерах мясных smile


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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