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Роман Асхабадзе: видеть полупустую "Открытие Арену" непривычно

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала".

"Впечатления от игры "Спартака" остались те же самые, что и в последних матчах чемпионата. Ничего не изменилось с точки зрения картины игры и ротации. Практически каждую игру выходят разные составы. На мой взгляд, это не идет на пользу команде. Если говорить о молодых игроках, то они играли некоторые матчи Лиги Европы, и Каррера выпускал молодежь в РПЛ. Но даже эти молодые то играют, то нет. Сегодня же показателен был выход Ханни. Он достаточно креативный игрок, добавил команде эмоций. Его выход сразу изменил рисунок игры.

Понятно, что Ташаев не хотел этого пенальти. Он делал это непреднамеренно, а чисто машинально. Можно, разве что, говорить о несдержанности — игрок просто не справился с эмоциями.

Полупустые трибуны "Открытие Арены"? Не знаю, в чем дело. Слышал о завышенных ценах на билеты. В любом случае, видеть полупустой стадион непривычно. Особенно в еврокубках, которые спартаковские болельщики очень любят и за которые борются.

Хорошо, что, судя по раскладам в группе, шансы "Спартака" на выход из нее еще не потеряны. Команда еще может добиться положительного для себя результата в оставшихся матчах", - цитирует Асхабадзе Sport24.
Теги: Асхабадзе Спартак
Сегодня, 06:44
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#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 07:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Самое страшное для Федуна, пустые трибуны. Ждите изменений свинорылые
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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