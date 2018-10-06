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Будун Будунов: думаю, "Анжи" выйдет на матч с ЦСКА

Президент Дагестанского футбольного союза (ДФС) Будун Будунов прокомментировал общее заявление игроков команды о решении приостановить выполнение своих трудовых обязанностей с 19 октября 2018 года, если до 18 октября им не будут выплачены долги по заработной плате.

"К ситуации в "Анжи" отношусь с болью в сердце. Понимаю футболистов, заявивших о бойкоте матча с ЦСКА, у них есть семьи, которые необходимо кормить. И руководство клуба можно понять, оно делает все возможное. Президент Осман Кадиев лезет из кожи вон, чтобы выправить ситуацию. Хочется верить, что спонсор у клуба найдется и все наладится.

Думаю, ребята все же пойдут навстречу руководству и выйдут на игру с ЦСКА. Победа над "Зенитом" стала очень важной для "Анжи", психологически ребятам будет проще. Большое спасибо тренеру Магомеду Адиеву и футболистам, что они не опустили руки, оказавшись в трудной ситуации, и показывают интересный футбол. Болельщики обязаны поддержать команду", - цитирует Будунова "Р-Спорт".
Теги: Анжи ЦСКА
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