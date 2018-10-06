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Александр Бубнов: "Крылья Советов" своевременно сменили Тихонова на Божовича

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение руководства клуба "Крылья Советов" отправить в отставку Андрея Тихонова, а на его место пригласить Миодрага Божовича.

"Тихонов — перспективный российский тренер, который вывел клуб в РПЛ, добился определенных успехов, а летом не получил запрашиваемого усиления. Все так. Но факт остается фактом, при Тихонове "Крылья Советов" не давали результата, шагнув из ФНЛ на ступень вверх. Самара — футбольный город, у которого теперь есть современный вместительный стадион, снова вылетать из РПЛ никак нельзя. Потому руководство приняло решение исправлять ситуацию по прошествии почти трети дистанции. "Крылья Советов" идут в таблице предпоследними с худшей разницей забитых и пропущенных. Думаю, это своевременный ход.

Миодраг Божович — опытный тренер сам по себе, а в сравнении с Тихоновым и подавно. Ему часто приходилось работать в кризисных ситуациях, с которыми черногорец успешно справлялся. Его команды никогда не оседали в зоне вылета, более того, со средними ресурсами он добивался значительных успехов, к примеру, в Перми или "Ростове", с которым выиграл Кубок России. Тот факт, что Божович поработал во многих клубах РПЛ не должен смущать. Он зачастую добивался результата, а его команды показывали интересный футбол. Несомненный плюс — полная адаптированность к работе в России, превосходное знание лиги, игроков, владение языком. Немаловажно и то, что Миодраг уже работал с директором по развитию "Крыльев Советов" Александром Шикуновым в "Ростове".

Думаю, Божович в состоянии исправить ситуацию, ему должно хватить опыта и мастерства. Кроме того, черногорец способен привести зимой в Самару талантливых футболистов из бывшей Югославии", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Тихонов Божович Крылья Советов
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