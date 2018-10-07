Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:21
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть (8)
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть (8)
14:52
Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (1)
Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (1)
Вчера, 23:38
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Вчера, 23:30
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (5)
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (5)
Вчера, 23:23
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Вчера, 23:11
Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется (3)
Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется (3)
Вчера, 22:59
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (10)
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (10)
Вчера, 22:14
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Вчера, 22:00
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (8)
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (8)
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдинe выразил мнение, что арбитр Сергей Лапочкин симпатизировал красно-белым в победном матче с «Енисеем» (3:2), а также отметил, что Дмитрий Аленичев как тренер ничуть не хуже Массимо Карреры.
- Хорошая ли игра была продемонстрирована со стороны обеих команд?
- Если честно, то не особо. Причём, если убрать названия, то бились абсолютно равные команды. И это несмотря на то, что сегодня их разделяет почти вся турнирная таблица. Не могу сказать, что «Спартак» сегодня заслужил победу.
А главным действующим лицом сегодня, на мой взгляд, на поле был Лапочкин. Впрочем, как и обычно в матчах «Спартака».
- В хорошем смысле или в плохом?
- Даже и не знаю. Первый мяч был забит с углового – был красивым. Но ведь этого углового и в помине не было. Все видели, что мяч за лицевую линию ушел от ноги Зобнина. И углового не было. Плюс, понятно, что рефери работал по программе, постоянно обкладывая «Енисей» штрафными. А это, на сегодня, чуть ли не единственный рабочий инструмент, с помощью которого «Спартак» может забивать: либо со штрафных Фернандо, либо после его штрафных.
При этом Лапочкин сначала поставил спорный штрафной, а из него скорее придумал ещё более спорный пенальти. А потом начудил и поставил такой же левый пенальти в ворота «Спартака» (смеётся). А потом, по той самой программе под конец матча поставил мяч под точку Фернандо…
В принципе, Лапочкин и «Спартак» - это обычная история. С этим игроком... извините – арбитром, «Спартак» и Лигу Европы может выиграть.
- Вы считаете, что Лапочкин старается помогать «Спартаку»?
- Заметьте, не я это сказал. (Смеётся). Я не утверждаю, что такова была его цель. Но лишь отмечаю игровые моменты, которые, как минимум для меня, были очень спорными. Когда на 61-й минуте Комбаров чуть не оторвал человеку ноги, судья воздержался. А за меньшие нарушения – давал игрокам «Енисея» карточки.
У меня складывается четкое мнение, что Лапочкин, как минимум, симпатизировал «Спартаку». Может быть, ему нравится Каррера – приятный парень? Или, может быть, симпатизируют друг другу?
- В нашей стране уже такое выражение звучит двусмысленно.
- Ну я в том смысле, что, может быть, он пытается помочь ему остаться на работе? (Смеётся).
- Бывает ли так, что одному человеку категорически не везёт, когда рядом конекретный другой? Неважно, хороший это человек или нет, но если он рядом – жди несчастья. Было много слухов про возможную отставку Аленичева при поражении от «Спартака». А также Дмитрия увольняли из самого «Спартака», когда там работал Каррера.
- Вы знаете, в женском варианте это называется «черная вдова». Когда у одной женщины мужья мрут и мрут (смеётся). Возможно, что Каррера для Аленичева как такой же «черный джокер». Если вы хотите моё мнение – Каррера нисколько не лучше Аленичева как тренер.
И игра сегодня это показала. Если бы не такая поддержка арбитра, сомневаюсь, что «Спартак» бы сегодня добился победы. Штрафной на последней минуте был… как минимум спорный. Но тут, конечно, и была ошибка защитника «Енисея».
Каррера меня удивляет очень давно. Но просто его окружение, как мне кажется, делает всё для того, чтобы он остался в команде. Чтобы как минимум дотянул до зимнего трансферного окна.
- Не за идею, а ради денег?
- Ну конечно.
- Правильно ли я вас понимаю, что, по большому счёту, после этой игры можно менять обоих тренеров?
- Не знаю, зачем «Енисею» менять тренера. Всё-таки Аленичев - это фигура, это для них имя. Найти кого-то лучше они вряд ли смогут. Правда, я не знаю их финансовых вопросов. Может быть, они смогут кого-либо найти подешевле?
Но, на мой взгляд, группа Титов, Аленичев и Клеймёнов в принципе работает нормально. Они играют с тем, что у них есть. Они ведь не могут, как «Спартак», покупать игроков за большие деньги. Как, например, Адриано. Что вышел на поле и… раз пять коснулся мяча что ли? Зато пришёл за 6 миллионов. С теми ресурсами, что есть у Аленичева, они, на мой взгляд, справляются неплохо.
Но у них, видимо, нет аргументов для того, чтобы, к примеру, Лапочкин свистел так, как нужно по правилам, а не так, как ему кажется. Если бы передо мной стоял выбор Каррера – Аленичев, то я бы выбрал Аленичева.
- Потому что он дешевле?
- Потому что он, как минимум, точно не хуже. Плюс, он свой, местный. В том смысле, что говорит по-русски, и может до игроков лучше доносить свои идеи, а также банально лучше их понимать.
- А также потому, что Аленичев, видимо, лучше понимает, что такое развод капитана при наличии двух несовершеннолетних детей?
- Вы сейчас про Глушакова? Думаю, что Аленичев вообще не дошёл бы до такой низости, как сводить счёты с игроком из-за твитов и лайков. Ещёнко ведь, слава Богу, сейчас ни с кем не разводится. Но его тоже в составе нет.
А потом, развод капитана и его «банные процедуры» - личное дело каждого. Ведь если к кому угодно так нагло влезать в личную жизнь – там наверняка на каждого можно такого грязненького, «интересненького» накопать. Но это точно не должно как-либо соотноситься со спортивной составляющей.
- Но согласитесь, все эти «банные репортажи» не лучшим образом сказываются на эмоциональном состоянии и демонстрируемых результатах?
- Нет, конечно, развод и всё этому сопутствующее не лучшим образом сказываются на любом человеке. Но ведь человека убрали из команды не за то, что он с кем-то не тем парился в бане. А ведь за лайк? А это уже низкий поступок. На мой взгляд, если бы речь шла о бане, и человека бы убирали из основы за то, что он разводится, и ему сейчас не до футбола… Это другая ситуация. А ведь было по сути показано, что человека убирают, поскольку тренер их невзлюбил за то, что он поддержал иронию в адрес главного тренера.
- «В лоб» что за лайки – не объявляли. Было сказано «я так решил».
- Да. И это, на мой взгляд, низко. На пользу или нет команде, я не решусь сказать. Но если ты умный человек – то, например, сказал бы про несоответствие спортивному уровню. И вначале бы убрал одного, а потом, через некоторое время – другого.
Каррера же в этой ситуации выставил себя совершенно неприглядно в этой ситуации. Как человек, который использует служебное положение для сведения личных счётов за лайки в Интернете. А как это ещё можно было понимать? По крайней мере, по всему тому, что я читал – это и было практически так заявлено.
- По игре «Спартак» прибавил, например, после матча с «Рапидом»?
- Нет, не думаю. Было ли обилие красивых комбинаций? Нет. Что «Спартак» показал, кроме двух штрафных Фернандо? Было ли на поле нечто, с чем Красноярск, болтающийся в самом низу турнирной таблицы не смог справиться?
Погода идеальная, поле – отличное. Это идеальные условия для демонстрации «Спартаком» своей лучшей игры. Где игровое преимущество «Спартака»? Ведь эта команда, будучи в нормальном состоянии и при таких условиях для креативного футбола, должна сносить команды типа «Енисея» словно каток.
- Хорошая ли игра была продемонстрирована со стороны обеих команд?
- Если честно, то не особо. Причём, если убрать названия, то бились абсолютно равные команды. И это несмотря на то, что сегодня их разделяет почти вся турнирная таблица. Не могу сказать, что «Спартак» сегодня заслужил победу.
А главным действующим лицом сегодня, на мой взгляд, на поле был Лапочкин. Впрочем, как и обычно в матчах «Спартака».
- В хорошем смысле или в плохом?
- Даже и не знаю. Первый мяч был забит с углового – был красивым. Но ведь этого углового и в помине не было. Все видели, что мяч за лицевую линию ушел от ноги Зобнина. И углового не было. Плюс, понятно, что рефери работал по программе, постоянно обкладывая «Енисей» штрафными. А это, на сегодня, чуть ли не единственный рабочий инструмент, с помощью которого «Спартак» может забивать: либо со штрафных Фернандо, либо после его штрафных.
При этом Лапочкин сначала поставил спорный штрафной, а из него скорее придумал ещё более спорный пенальти. А потом начудил и поставил такой же левый пенальти в ворота «Спартака» (смеётся). А потом, по той самой программе под конец матча поставил мяч под точку Фернандо…
В принципе, Лапочкин и «Спартак» - это обычная история. С этим игроком... извините – арбитром, «Спартак» и Лигу Европы может выиграть.
- Вы считаете, что Лапочкин старается помогать «Спартаку»?
- Заметьте, не я это сказал. (Смеётся). Я не утверждаю, что такова была его цель. Но лишь отмечаю игровые моменты, которые, как минимум для меня, были очень спорными. Когда на 61-й минуте Комбаров чуть не оторвал человеку ноги, судья воздержался. А за меньшие нарушения – давал игрокам «Енисея» карточки.
У меня складывается четкое мнение, что Лапочкин, как минимум, симпатизировал «Спартаку». Может быть, ему нравится Каррера – приятный парень? Или, может быть, симпатизируют друг другу?
- В нашей стране уже такое выражение звучит двусмысленно.
- Ну я в том смысле, что, может быть, он пытается помочь ему остаться на работе? (Смеётся).
- Бывает ли так, что одному человеку категорически не везёт, когда рядом конекретный другой? Неважно, хороший это человек или нет, но если он рядом – жди несчастья. Было много слухов про возможную отставку Аленичева при поражении от «Спартака». А также Дмитрия увольняли из самого «Спартака», когда там работал Каррера.
- Вы знаете, в женском варианте это называется «черная вдова». Когда у одной женщины мужья мрут и мрут (смеётся). Возможно, что Каррера для Аленичева как такой же «черный джокер». Если вы хотите моё мнение – Каррера нисколько не лучше Аленичева как тренер.
И игра сегодня это показала. Если бы не такая поддержка арбитра, сомневаюсь, что «Спартак» бы сегодня добился победы. Штрафной на последней минуте был… как минимум спорный. Но тут, конечно, и была ошибка защитника «Енисея».
Каррера меня удивляет очень давно. Но просто его окружение, как мне кажется, делает всё для того, чтобы он остался в команде. Чтобы как минимум дотянул до зимнего трансферного окна.
- Не за идею, а ради денег?
- Ну конечно.
- Правильно ли я вас понимаю, что, по большому счёту, после этой игры можно менять обоих тренеров?
- Не знаю, зачем «Енисею» менять тренера. Всё-таки Аленичев - это фигура, это для них имя. Найти кого-то лучше они вряд ли смогут. Правда, я не знаю их финансовых вопросов. Может быть, они смогут кого-либо найти подешевле?
Но, на мой взгляд, группа Титов, Аленичев и Клеймёнов в принципе работает нормально. Они играют с тем, что у них есть. Они ведь не могут, как «Спартак», покупать игроков за большие деньги. Как, например, Адриано. Что вышел на поле и… раз пять коснулся мяча что ли? Зато пришёл за 6 миллионов. С теми ресурсами, что есть у Аленичева, они, на мой взгляд, справляются неплохо.
Но у них, видимо, нет аргументов для того, чтобы, к примеру, Лапочкин свистел так, как нужно по правилам, а не так, как ему кажется. Если бы передо мной стоял выбор Каррера – Аленичев, то я бы выбрал Аленичева.
- Потому что он дешевле?
- Потому что он, как минимум, точно не хуже. Плюс, он свой, местный. В том смысле, что говорит по-русски, и может до игроков лучше доносить свои идеи, а также банально лучше их понимать.
- А также потому, что Аленичев, видимо, лучше понимает, что такое развод капитана при наличии двух несовершеннолетних детей?
- Вы сейчас про Глушакова? Думаю, что Аленичев вообще не дошёл бы до такой низости, как сводить счёты с игроком из-за твитов и лайков. Ещёнко ведь, слава Богу, сейчас ни с кем не разводится. Но его тоже в составе нет.
А потом, развод капитана и его «банные процедуры» - личное дело каждого. Ведь если к кому угодно так нагло влезать в личную жизнь – там наверняка на каждого можно такого грязненького, «интересненького» накопать. Но это точно не должно как-либо соотноситься со спортивной составляющей.
- Но согласитесь, все эти «банные репортажи» не лучшим образом сказываются на эмоциональном состоянии и демонстрируемых результатах?
- Нет, конечно, развод и всё этому сопутствующее не лучшим образом сказываются на любом человеке. Но ведь человека убрали из команды не за то, что он с кем-то не тем парился в бане. А ведь за лайк? А это уже низкий поступок. На мой взгляд, если бы речь шла о бане, и человека бы убирали из основы за то, что он разводится, и ему сейчас не до футбола… Это другая ситуация. А ведь было по сути показано, что человека убирают, поскольку тренер их невзлюбил за то, что он поддержал иронию в адрес главного тренера.
- «В лоб» что за лайки – не объявляли. Было сказано «я так решил».
- Да. И это, на мой взгляд, низко. На пользу или нет команде, я не решусь сказать. Но если ты умный человек – то, например, сказал бы про несоответствие спортивному уровню. И вначале бы убрал одного, а потом, через некоторое время – другого.
Каррера же в этой ситуации выставил себя совершенно неприглядно в этой ситуации. Как человек, который использует служебное положение для сведения личных счётов за лайки в Интернете. А как это ещё можно было понимать? По крайней мере, по всему тому, что я читал – это и было практически так заявлено.
- По игре «Спартак» прибавил, например, после матча с «Рапидом»?
- Нет, не думаю. Было ли обилие красивых комбинаций? Нет. Что «Спартак» показал, кроме двух штрафных Фернандо? Было ли на поле нечто, с чем Красноярск, болтающийся в самом низу турнирной таблицы не смог справиться?
Погода идеальная, поле – отличное. Это идеальные условия для демонстрации «Спартаком» своей лучшей игры. Где игровое преимущество «Спартака»? Ведь эта команда, будучи в нормальном состоянии и при таких условиях для креативного футбола, должна сносить команды типа «Енисея» словно каток.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.