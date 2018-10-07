Жена Еременко: расплакалась, когда Рома вышел на поле

Супруга полузащитника "Спартака" Романа Еременко Марика эмоционально отреагировала на дебют мужа в составе красно-белых."Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом! (Прости за мои слезы, это был очень эмоциональный момент)", - написала Марика Еременко в своем Инстаграме.