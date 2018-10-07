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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
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Валерий Масалитин: будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится (1)
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Великолепный Хёведес, невезучий Эдер и старательный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Локомотив» (4)
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Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
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Жена Еременко: расплакалась, когда Рома вышел на поле
Супруга полузащитника "Спартака" Романа Еременко Марика эмоционально отреагировала на дебют мужа в составе красно-белых.
"Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом! (Прости за мои слезы, это был очень эмоциональный момент)", - написала Марика Еременко в своем Инстаграме.
"Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом! (Прости за мои слезы, это был очень эмоциональный момент)", - написала Марика Еременко в своем Инстаграме.
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