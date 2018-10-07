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Жена Еременко: расплакалась, когда Рома вышел на поле

Супруга полузащитника "Спартака" Романа Еременко Марика эмоционально отреагировала на дебют мужа в составе красно-белых.

"Два долгих года для моей любви. И этот день настал. Горжусь им. Он проделал огромную работу, чтобы поддерживать себя в форме. Поздравляю с дебютом! (Прости за мои слезы, это был очень эмоциональный момент)", - написала Марика Еременко в своем Инстаграме.

Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 22:22
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(1)
#4  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 23:59)
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online
Болеет за:
«Химки»
Вся гниль бомжатская из уе6анского городишко вечно не может спать без великого клуба из тушина-18
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#3  зенитовец  СССР (Сегодня, 23:11)
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Это кокс, заранее утрамбованный в ноздри, свершил свое волшебное дело!!!
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Потекли ручейки нефтяных долларов в руки, как не сдержать то слёз
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 22:25)
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А тут, свинячьи слёзы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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