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Эдер: ни в первом, ни во втором случае не заслужил желтой карточки

Нападающий "Локомотива" Эдер считает, что незаслуженно был удален в матче с ЦСКА (1:0). Форвард получил первую желтую карточку за отмашку, а вторую за опасную игру высоко поднятой ногой.

"Когда я получил первую жёлтую, то не понял, что случилось. Когда получил вторую, я просто хотел выиграть борьбу за мяч, а мне дали вторую. Мне кажется, ни в первом, ни во втором случае предупреждения не было. Но я верил, что мои партнёры смогут забить. Мы хорошо оборонялись и контратаковали. Есть возможность даже выиграть чемпионат. Надо просто побеждать в каждом матче, и все придёт", - цитирует Эдера Sport24.
Теги: Эдер Локомотив ЦСКА
Сегодня, 23:18
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