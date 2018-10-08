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Гендиректор "Анжи": денег на возвращение в Махачкалу у нас нет

Руководство "Анжи" обратилось к коллегам из ЦСКА с просьбой поменяться кругами и перенести домашний матч 11-го тура чемпионата России из Каспийска в Москву.

"Мы вышли на ЦСКА с просьбой обменяться кругами. Ждем ответа от коллег уже сегодня.

Наша команда находится в Подольске и на сегодняшний день у нас нет денег, чтобы вернуться в Махачкалу", - сказал гендиректор "Анжи".

Решение по обмену должно быть принято сегодня, потому что по регламенту его можно произвести не позднее, чем за 10 дней до игры, а игра команд назначена на 19 октября.

СЭ
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 13:30
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