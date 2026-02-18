Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Лещук ответил, что для него важнее - взять титул с "Динамо" или сыграть за сборную России

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал, мечтает ли он сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лещука, его большая мечта - взять трофей с "Динамо", будучи основным вратарем, а уже потом можно думать о сборной России.

- Надо реалистично смотреть на вещи. Сначала стоит стабильно играть в клубе, потом думать о сборной.
Большая моя мечта – взять трофей с "Динамо", когда я буду основным вратарём, чем попасть в сборную.

Защищать страну – это тоже очень важно, но хочется в родном клубе сначала реализовать мечты, - приводит слова Лещука "Советский спорт".

В сезоне-2025/26 Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах семь матчей, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Контракт 29-летнего голкипера с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Ранее Лещук выступал за сборную России до 21 года.

В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится