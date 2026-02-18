Лещук ответил, что для него важнее - взять титул с "Динамо" или сыграть за сборную России

- Надо реалистично смотреть на вещи. Сначала стоит стабильно играть в клубе, потом думать о сборной.
Большая моя мечта – взять трофей с "Динамо", когда я буду основным вратарём, чем попасть в сборную.
Защищать страну – это тоже очень важно, но хочется в родном клубе сначала реализовать мечты, - приводит слова Лещука "Советский спорт".
В сезоне-2025/26 Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах семь матчей, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Контракт 29-летнего голкипера с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Ранее Лещук выступал за сборную России до 21 года.
В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе.