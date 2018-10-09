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В двух вчерашних нападениях активное участие принимал младший брат Кокорина

Полиция установила личность еще одного участника вчерашних инцидентов с участием российских футболистов.

С Кокориным и Мамаевым был 19-летний Кирилл Кокорин - младший брат Александра. Именно его машина была припаркована рядом с мерседесом Виктора Соловьева, избитого группой лиц до инцидента в кафе.

Судя по видеозаписям Кирилл принимал активное участие в обоих потасовках - он наносил многократные удары по Соловьеву и один раз ударил чиновника Пака в кафе.

Телеграм канал Мутко против
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:22
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(5)
#5  trent   (Сегодня, 15:51)
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Болеет за:
«Спартак»
семейка, млять...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#4  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 15:34)
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Болеет за:
«Краснодар»
Пойдет паровозом..


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#3  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (3)
online

Видел его видео,как он с братом лезгинку на свадьбе Чочиева во Владике танцевал.Сплошные понты.Ну ребенок.А вот эти двв придурка...
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 15:34)
  • +2
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online

Цитата: PanoV
Да, этого белобрысого петушка на двух видео видно. Вообще, почему вызвали только двоих?) Остальных еще не распознали?

Ща на допросе все выложат сами, кто был, С адресами фамилиями и номера телефонов еще дадут
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  PanoV  СПб (Сегодня, 15:26)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, этого белобрысого петушка на двух видео видно. Вообще, почему вызвали только двоих?) Остальных еще не распознали?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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