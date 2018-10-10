Агент: Кокорин и Мамаев могут уехать играть в Европу, если избегут уголовного наказания

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:48
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (2)
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (2)
11:52
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (5)
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (5)
11:17
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (22)
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (22)
11:10
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (11)
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (11)
10:41
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (11)
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (11)
09:56
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (16)
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (16)
Вчера, 23:22
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (8)
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (8)
Вчера, 22:21
Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму (16)
Специалист по тюремным наколкам рассказал, что будет с Мамаевым, если он попадет в тюрьму (16)
Вчера, 22:03
Адвокат: Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения Паку (4)
Адвокат: Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения Паку (4)
Вчера, 21:47
Валерий Непомнящий: мне стыдно за наш футбол (11)
Валерий Непомнящий: мне стыдно за наш футбол (11)
Вчера, 21:35
В чемпионате Испании произошло первое тренерское увольнение (2)
В чемпионате Испании произошло первое тренерское увольнение (2)
Вчера, 21:08
Тьерри Анри может стать главным тренером Головина в "Монако" (5)
Тьерри Анри может стать главным тренером Головина в "Монако" (5)
Вчера, 21:04
Михаил Дегтярёв: Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы за расизм (40)
Михаил Дегтярёв: Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы за расизм (40)
Вчера, 20:46
Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе рассказала, как Аршавин с женой обматерили девушку (20)
Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе рассказала, как Аршавин с женой обматерили девушку (20)
Вчера, 20:27
Светлана Журова: Кокорина и Мамаева будут судить (13)
Светлана Журова: Кокорина и Мамаева будут судить (13)
Вчера, 20:13
Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября (10)
Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября (10)
Вчера, 19:23
"Челси" собирается продлить контракт с Азаром (2)
"Челси" собирается продлить контракт с Азаром (2)
Вчера, 19:12
Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками (21)
Кокорин и Мамаев – всё? Чиновник и стул были только цветочками (21)
Вчера, 19:10
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (14)
РФС поддерживает "Зенит" и "Краснодар" в решении расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым (14)
Вчера, 19:07
Источник: Леонарду Жардим покинет "Монако" (8)
Источник: Леонарду Жардим покинет "Монако" (8)
Агент: Кокорин и Мамаев могут уехать играть в Европу, если избегут уголовного наказания
Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал инциденты с нападением футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на двух человек.
"Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.
При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу.
Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира", – сказал Варга.
Известия
"Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.
При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу.
Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира", – сказал Варга.
Известия
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.