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Агент: Кокорин и Мамаев могут уехать играть в Европу, если избегут уголовного наказания

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал инциденты с нападением футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на двух человек.

"Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.

При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу.

Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира", – сказал Варга.

Известия
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:15
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(7)
#20  oblom   (Сегодня, 12:25)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Leoleg
Конечно, смогут. Не расстреляют же их тут. Реальный срок тож маловероятен. Хотя, пусирайт за меньшее сажали. Проблема нашего общества в том, что в нем все продажно и мораль в том числе. В чем сила брат? Ну не в правде точно у нас. В обществе больше нет никаких ценностей , кроме денег и личных пристрастий, а закон вариативен, можно и за убийство ничего не получить, а можно и за лайк сесть. Кокорин просто обычный паренек не очень большого ума, видимо, то что он сделал - это обычные вещи, будь он Васей Петровым, ни в какие хроники бы это не вошло и шума бы не было, не битцевский маньяк же.

Шума может и не было бы,но то что Вася Петров за такое уже бы варежки на зоне шил,это стопудово.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#19  avnik  море (Сегодня, 12:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо и этим дятлам сказали, что если они снимутся в небольшом кино, то их отправят в Европу. Сниматься на 100% даже не надо будет - только их согласие... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#18  dreamcatcher   (Сегодня, 11:53)
  • +1
  •  (3)

Там своих дураков не знают куда деть, сливают их каждое окно. Если типа Кайрата только примет кто.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#17  safonas   (Сегодня, 11:39)
  • +1
  •  (5)

Латвию вполне могут потянуть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#16  АРА  г.Пермь (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (1)

в Корею пусть их Пак устроит!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#15  anonymous   (Сегодня, 11:19)
  • 0
  •  (4)
online

в Голландию им надо, во они там каждый день веселица будут
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#14  Leoleg   (Сегодня, 11:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Ну.. насчет Петрова я бы поспорил))

Такие вещи творятся на наших улицах каждый день. Но тут нашла коса на камень))))) обдолбаный наркотой или алкоголем божок футбола нарвался на чинушу и непростого, а приближенно. Про историю с водителем никто бы и не узнал, если бы кокоша стулом корейца не огрел.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#13  patron1925  Saint-Petersburg (Сегодня, 11:02)
  • -6
  •  (10)

Еременко в спартаке. Возможно эти дурни там же окажутся))
Регистрация: 28.10.2016 [жалоба]
#12  Antip7   (Сегодня, 10:46)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Leoleg
Конечно, смогут. Не расстреляют же их тут. Реальный срок тож маловероятен. Хотя, пусирайт за меньшее сажали. Проблема нашего общества в том, что в нем все продажно и мораль в том числе. В чем сила брат? Ну не в правде точно у нас. В обществе больше нет никаких ценностей , кроме денег и личных пристрастий, а закон вариативен, можно и за убийство ничего не получить, а можно и за лайк сесть. Кокорин просто обычный паренек не очень большого ума, видимо, то что он сделал - это обычные вещи, будь он Васей Петровым, ни в какие хроники бы это не вошло и шума бы не было, не битцевский маньяк же.


Ну.. насчет Петрова я бы поспорил))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#11  Академия   (Сегодня, 10:44)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
если эти два шакала избегут уголовного наказания, значит правосудие и все, что с ним связано в нашей стране на самом дне
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#10  Leoleg   (Сегодня, 10:35)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно, смогут. Не расстреляют же их тут. Реальный срок тож маловероятен. Хотя, пусирайт за меньшее сажали. Проблема нашего общества в том, что в нем все продажно и мораль в том числе. В чем сила брат? Ну не в правде точно у нас. В обществе больше нет никаких ценностей , кроме денег и личных пристрастий, а закон вариативен, можно и за убийство ничего не получить, а можно и за лайк сесть. Кокорин просто обычный паренек не очень большого ума, видимо, то что он сделал - это обычные вещи, будь он Васей Петровым, ни в какие хроники бы это не вошло и шума бы не было, не битцевский маньяк же.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#9  casabl   (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (4)

Шо тут двух гопников обсуждать?
Есть мысли и труды академика Лихачёва , а есть выходки двух гопников из подворотни - это страшная пропасть между этими явлениями.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#8  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:31)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Примером для общества в чём? Что ты несёшь-то)
Наварговал Варга
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#7  Agasphere  Москва (Сегодня, 10:31)
  • +4
  •  (6)

В "Ниццу", к Балотелли, а то паренек что-то перестал зажигать в последнее время.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 10:30)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Если захотеть, очень легко создать информационный фон, на тему расовой нетерпимости и никуда их не возьмут), в европе с этим строго, а зная конкретный эпизод, то и в китай их не возьмут)


Полагаю на Украине им обрадуются. Менталитет схожий.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 10:28)
  • +2
  •  (4)

Если захотеть, очень легко создать информационный фон, на тему расовой нетерпимости и никуда их не возьмут), в европе с этим строго, а зная конкретный эпизод, то и в китай их не возьмут)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  brysy  москва (Сегодня, 10:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Даже если и так, то какому клубу в Европе, они будут нужны, может кто-то и возьмёт, вот только таких денег, которые они огребают в своих клубах, особенно в Зените, они не увидят как своих ушей, мало того, так погулять со стулом по Европейским заведениям не получится, там их сразу в каталажку и в лучшем случае, мести улицы, а в худшем, небо в клеточку.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:24)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Барселона»
Кокорин, возможно еще и возьмется за ум, мне кажется он в этой компашке ведомый, а вот Мамаев вряд ли, игрок средненький и не молодой уже, не будут на западе рисковать брать его, не дураки там сидят )
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 10:20)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Европе толерантность!
Можно корейцев бить стульями по голове... ну а водителей - белорусов тем более.
Там они себя покажут!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 10:17)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
там за репутацией следят еще похлеще, так что не надо ляля
тот же вест хем бы уже отказался наверное


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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