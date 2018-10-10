Место в воротах сборной России в матче со Швецией займет Гилерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в матче Лиги Наций против Швеции основным голкипером россиян будет Маринато Гильерме из "Локомотива".Встреча пройдет 11 октября в Калининграде. Начало - в 22:45 по московскому времени.Напомним, в преддверии текущего сбора национальной команды основной голкипер сборной России Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной команды.