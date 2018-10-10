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Место в воротах сборной России в матче со Швецией займет Гилерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в матче Лиги Наций против Швеции основным голкипером россиян будет Маринато Гильерме из "Локомотива".

Встреча пройдет 11 октября в Калининграде. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Напомним, в преддверии текущего сбора национальной команды основной голкипер сборной России Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной команды.

Sport24
Теги: Сборная Швеции Сборная России Гилерме
Сегодня, 14:55
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#9  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:19)
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online

Удачной игры,Гиля!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#8  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 16:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Нафиг футбол! Давай еще говна на вентилятор про Какорина и Мамаева! ?
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#7  нетрал   (Сегодня, 15:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
да кому нужны на футбольном портале футбольные новости

переименуем в дом2 или у камина с малаховым?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#6  Игорёк   (Сегодня, 15:46)
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Болеет за:
«Локомотив»
Давай,Гиля,дерзай,сыграй сотый матч на ноль,это не разве не здорово,после игры за сборную попасть в клуб Льва Яшина,а Лунёву выздоровления,мы все на него надеемся и верим в него
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:45)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Buffalo
Цитата: Zamba
да кому нужны на футбольном портале футбольные новости

Да еще и про сборную...


Да ещё, когда Черчесов говорит, что тема Кокорина и Мамаева не касается его команды!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:43)
  • -1
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online
Болеет за:
«Барселона»
А чего так поздно-то? хотя бы на часик пораньше (
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:30)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Любопытно будет взглянуть. Удачи.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#2  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 15:17)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Zamba
да кому нужны на футбольном портале футбольные новости

Да еще и про сборную...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07)
  • +7
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online
Болеет за:
«Зенит»
да кому нужны на футбольном портале футбольные новости


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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