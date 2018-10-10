Артем Дзюба: околофутбол обсуждайте у Малахова, а мы готовимся к матчу со Швецией

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:50
Павел Мамаев явился в полицию (5)
Павел Мамаев явился в полицию (5)
16:33
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (26)
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (26)
16:15
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (12)
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (12)
14:49
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (6)
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (6)
14:18
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (6)
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (6)
13:48
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
13:28
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (73)
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (73)
13:25
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (49)
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (49)
13:21
Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (3)
Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (3)
12:56
Жириновский: скандал вокруг футболистов показывает слепоту наших СМИ к истинным проблемам (14)
Жириновский: скандал вокруг футболистов показывает слепоту наших СМИ к истинным проблемам (14)
12:48
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (20)
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (20)
11:52
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (10)
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (10)
11:17
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (30)
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (30)
11:10
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (13)
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (13)
10:41
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (14)
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (14)
09:56
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (18)
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (18)
Вчера, 23:22
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (7)
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (7)
Вчера, 23:11
Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы (1)
Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы (1)
Артем Дзюба: околофутбол обсуждайте у Малахова, а мы готовимся к матчу со Швецией
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что не хочет обсуждать околофутбольные темы после скандала с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"Мы не хотим сваливаться ни на какие темы, ни на какие разговоры. Есть околофутбол и есть футбол. Околофутбол обсуждают в специальных программах с Малаховым и где-то еще. А мы готовимся к матчу со Швецией, других разговоров не может быть. Даже обсуждений", – сказал Дзюба.
Sports.ru
"Мы не хотим сваливаться ни на какие темы, ни на какие разговоры. Есть околофутбол и есть футбол. Околофутбол обсуждают в специальных программах с Малаховым и где-то еще. А мы готовимся к матчу со Швецией, других разговоров не может быть. Даже обсуждений", – сказал Дзюба.
Sports.ru
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