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Артем Дзюба: околофутбол обсуждайте у Малахова, а мы готовимся к матчу со Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что не хочет обсуждать околофутбольные темы после скандала с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Мы не хотим сваливаться ни на какие темы, ни на какие разговоры. Есть околофутбол и есть футбол. Околофутбол обсуждают в специальных программах с Малаховым и где-то еще. А мы готовимся к матчу со Швецией, других разговоров не может быть. Даже обсуждений", – сказал Дзюба.

Sports.ru
Теги: Дзюба Кокорин Мамаев Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 15:50
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11
(6)
#11  Volodia379   (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (2)
online

Не надо подставлять Дзюбу он сейчас в тренде!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#10  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro131994
Дзюба тоже друг Кокорина, интересно будет его поддерживать или порвет после такого.

Зачем поддерживать, по любому все осуждают. Но если бы твои друзья по синьке кого-то побили, ты бы от них отвернулся?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#9  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 16:12)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
chubook,
Вот и проверка для Дзюбы
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#8  chubook   (Сегодня, 16:06)
  • +8
  •  (10)

Цитата: Marlboro131994
Дзюба тоже друг Кокорина, интересно будет его поддерживать или порвет после такого.

Что же это за друг , если порвет? Странное представление о дружбе. Да ,Кокорин поступил как м....ак, но это не значит,что друзья должны отвернуться...
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#7  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 16:00)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
По моему он все ясно сказал. Артем далеко не дурак,чтобы уподобляться Чочиеву.


Ты немного не понял, понятно, что Дзюба хоть и балабол, эту тему обойдёт в СМИ. Как он лично с ним будет общаться?
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:57)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Marlboro131994
Дзюба тоже друг Кокорина, интересно будет его поддерживать или порвет после такого.

flushed По моему он все ясно сказал. Артем далеко не дурак,чтобы уподобляться Чочиеву.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 15:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба тоже друг Кокорина, интересно будет его поддерживать или порвет после такого.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#4  нетрал   (Сегодня, 15:53)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
дзю хорошо что не влез в этот блудняк..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  junga  Сочи (Сегодня, 15:53)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Достойно ответил, нечего этой гнилой темой забивать голову, завтра важнейший матч. Хотя думаю Дзю с Кокорой уже побазарили по телефону, и Тёма прямо сказал какие же они чудаки


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#2  shtorling1  Санкт-петербург (Сегодня, 15:52)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
жаль, здесь ему плюсик не поставить ,
за комент.!!!!!!!)
Регистрация: 7.12.2016 [жалоба]
#1  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:51)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Спокойно и по делу)
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
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