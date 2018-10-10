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Начата процедура объявления Кокорина в федеральный розыск

Начата процедура объявления футболиста Александра Кокорина в федеральный розыск, так как он до 18.00 не явился для дачи показаний в ГСУ ГУ МВД Москвы.

Ранее сообщалось о том, ГУ МВД России по городу Москве обратился к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД России по городу Москве для дачи объяснений и производству с ними следственных действий до 18.00 сегодняшнего дня, иначе они будут объявлены в федеральный розыск. Павел Мамаев явился в полицию для дачи объяснений в течение 45 минут после этого заявления.

СЭ
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:31
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27
(5)
#27  viktortsapkov   (Сегодня, 20:23)
  • -1
  •  (1)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#26  Barmaley   (Сегодня, 20:20)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: narvaspy
Наконец-то его гомосятские наклонности реализуются в жизни. На киче будет кукарекать, не переставая...

Да не. Наверное будет в общак заносить со своей гольд-карты, чтобы не кукарекать. А там как паханы решат. Главное , чтобы бабла хватиило до конца срока на кукареку.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#25  Босх  Россия (Сегодня, 20:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: realist12
А нах ему тренироваться, если ли он в бегах? А через два месяца то, что?)))

Скощуха выйдет помиловка...
порешают как то.
На крайняк плдастику лица сделаем,доки выправим.будет за "ростов " играть... Под Щомуродова его сделаем.. заодно пусть и за Сб.Узбекистана играет..пока не уляжется всё.

С-стратегия!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#24  нетрал   (Сегодня, 19:26)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Босх
Саня! кокорин!
Если ты ущел в отрыв от ментов..и негде перекантоваться,то ты главное доберись до Ростова!
Бери миллионов пятнадцать ркблей, и приезжай автостопом!
Пару сесяцев побудешь..хрен кто найдеть!
А ночью сможешь тренироваться на Ростов Арене..у меня сторож знакомый там.Он пропустит,и свет включит..
приезжай..не забудь деньги взять.

ты правда конченый.... у нас длинные руки..(ск)
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#23  realist12   (Сегодня, 19:26)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Босх
Саня! кокорин!
Если ты ущел в отрыв от ментов..и негде перекантоваться,то ты главное доберись до Ростова!
Бери миллионов пятнадцать ркблей, и приезжай автостопом!
Пару сесяцев побудешь..хрен кто найдеть!
А ночью сможешь тренироваться на Ростов Арене..у меня сторож знакомый там.Он пропустит,и свет включит..
приезжай..не забудь деньги взять.

А нах ему тренироваться, если ли он в бегах? А через два месяца то, что?)))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#22  Босх  Россия (Сегодня, 19:24)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Саня! кокорин!
Если ты ущел в отрыв от ментов..и негде перекантоваться,то ты главное доберись до Ростова!
Бери миллионов пятнадцать ркблей, и приезжай автостопом!
Пару сесяцев побудешь..хрен кто найдеть!
А ночью сможешь тренироваться на Ростов Арене..у меня сторож знакомый там.Он пропустит,и свет включит..
приезжай..не забудь деньги взять.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#21  ajax101  Москва (Сегодня, 19:19)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виталий Мирошниченко
Лента выглядит так как будто МВД оформляет трансфер Кокорина и Мамаева.

в ФСИН РФ!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#20  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:16)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Фурсенко ты еще в России ? про статью 316 тебе еще не доложили
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#19  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:15)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
идиот в квадрате


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#18  realist12   (Сегодня, 19:14)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Капец, Кокорин опускается все ниже и ниже. Мамаев похоже поумнее оказался, заргрузил наверное подельничка.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#17  Makc33   (Сегодня, 19:11)
  • +2
  •  (8)

Я думаю ни хера им не будет дадут условно года 2 Краснодар разорвет контракт это сто пудов Галицкий такого не простит Зенит отдаст Кокошу в аренду ,побегает где нибудь в Урале а потом когда все поутихнет вернется с чистой совестью в Газпром если бы не резонанс они бы и сейчас его отмазали там ничего святого
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  ajax101  Москва (Сегодня, 19:09)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
Интересно , фоторобот уже сделали...
Мужчина на вид 25 лет, сосет палец, когда радуется, опасен в штрафной площади. При себе может иметь 3 млн евро


По такой ориентеровке (3 млн евро в кармане) полиция его найти не успеет...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#15  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Очень глупо.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#14  ajax101  Москва (Сегодня, 19:01)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ему пранкеры позвонили от имени Мутко, вот он и обрадовался. Наверное думает, что Мутко его уже отмазал...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#13  нетрал   (Сегодня, 18:58)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
теперь силовое задержание ...ура адвокат!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#12  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:54)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дурак Санёк, дурак.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#11  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 18:51)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Идиот


Ему просто объяснили адвокаты, что у него будет наибольший срок из всех нападавших, так как он бил стулом - орудием преступления и первый всё начал. Именно посторонний предмет в руках переключает тяжесть преступления в больший срок в том числе. Мамаев вполне может попасть на исправительные работы, даже не на условку. Но Кокорин встрял. Возможно именно он корейца корейцем извращённо назвал, а это ненависть по расовому признаку. Плюс потенциально вовлечение своего брата в ОПГ (будет весело, если Кокорину и предварительный сговор пришьют с организацией). Вот поэтому и очканул по всей совокупности. Но лучше бы пришёл с повинной и желанием возместить. Гонор не позволяет, похоже.

Странно, что по делу по водителю тихо. Там "примирились", то есть купили, похоже.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#10  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно , фоторобот уже сделали...
Мужчина на вид 25 лет, сосет палец, когда радуется, опасен в штрафной площади. При себе может иметь 3 млн евро
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#9  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Как же забирали с "футбольными" новостями
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:47)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Идиот

Это ясно уже не первый год...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dvdw
все идёт по плану.

это было только у Егора Летова и группы "Гражданская Оборона"
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#6  narvaspy  Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 18:44)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то его гомосятские наклонности реализуются в жизни. На киче будет кукарекать, не переставая...
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#5  Виталий Мирошниченко  Екатеринодаръ (Сегодня, 18:42)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Кубань»
Лента выглядит так как будто МВД оформляет трансфер Кокорина и Мамаева.
Регистрация: 3.02.2016 [жалоба]
#4  Gotikaoleg   (Сегодня, 18:40)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне ОЧЕНЬ стыдно за земляка. ДЕБИЛ. САЖАТЬ ОБОИХ
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:40)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Идиот
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  dvdw   (Сегодня, 18:37)
  • +5
  •  (9)
online

Адвокаты значит так советуют либо есть уверенность,что подключились влиятельные люди и все идёт по плану.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#1  Савелий  Россия (Сегодня, 18:34)
  • +5
  •  (9)

Сейчас бы тренировался, форму набирал.... Бабло победило добро...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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