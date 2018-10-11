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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Наталья Ищенко: перед матчем Россия - Швеция будет большая развлекательная программа
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала о подготовке к матчу Лиги наций Россия - Швеция.
"Город и стадион готовы к матчу, и прошедший чемпионат мира по футболу этому подтверждение. Арена в Калининграде впервые увидит сборную после мирового первенства, и к этой игре большой интерес, мы ожидаем много гостей, трибуны будут заполнены на сто процентов. Перед матчем будет большая развлекательная программа, в том числе для тех болельщиков, которые не смогут попасть на трибуны по причине отсутствия билета. Я всегда жду от нашей сборной победы, верю в это, потому что родные стены помогают. Болельщики будут поддерживать свою команду, и мы увидим очень интересный, захватывающий матч. Я, к сожалению, на игру не попаду, так как не было авиабилетов, прилечу только сегодня ночью или завтра утром", - цитирует Ищенко ТАСС.
"Город и стадион готовы к матчу, и прошедший чемпионат мира по футболу этому подтверждение. Арена в Калининграде впервые увидит сборную после мирового первенства, и к этой игре большой интерес, мы ожидаем много гостей, трибуны будут заполнены на сто процентов. Перед матчем будет большая развлекательная программа, в том числе для тех болельщиков, которые не смогут попасть на трибуны по причине отсутствия билета. Я всегда жду от нашей сборной победы, верю в это, потому что родные стены помогают. Болельщики будут поддерживать свою команду, и мы увидим очень интересный, захватывающий матч. Я, к сожалению, на игру не попаду, так как не было авиабилетов, прилечу только сегодня ночью или завтра утром", - цитирует Ищенко ТАСС.
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