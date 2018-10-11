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Наталья Ищенко: перед матчем Россия - Швеция будет большая развлекательная программа

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала о подготовке к матчу Лиги наций Россия - Швеция.

"Город и стадион готовы к матчу, и прошедший чемпионат мира по футболу этому подтверждение. Арена в Калининграде впервые увидит сборную после мирового первенства, и к этой игре большой интерес, мы ожидаем много гостей, трибуны будут заполнены на сто процентов. Перед матчем будет большая развлекательная программа, в том числе для тех болельщиков, которые не смогут попасть на трибуны по причине отсутствия билета. Я всегда жду от нашей сборной победы, верю в это, потому что родные стены помогают. Болельщики будут поддерживать свою команду, и мы увидим очень интересный, захватывающий матч. Я, к сожалению, на игру не попаду, так как не было авиабилетов, прилечу только сегодня ночью или завтра утром", - цитирует Ищенко ТАСС.
Теги: Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 19:11
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#3  Realist2000   (Сегодня, 19:47)
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online

Почитаем завтра,как люди со стадиона домой добирались. Логичнее было бы в пять утра начинать,чтобы сразу на работу.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 19:23)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Министрам не позавидуешь--куда легче нам пенсионерам РФ - сел в свой самолет,от винта и на футбол...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 19:21)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Предлагаю прямую трансляцию на табло. Из зала суда. Пробивать дно так уж до конца.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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