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Сальваторе Боккетти: восхищаюсь Путиным!

Защитник "Спартака" итальянец Сальваторе Боккетти рассказал, что восхищается президентом России Владимиром Путиным.

– Человек, которым вы восхищаетесь?

– Владимиром Путиным. Просто потому, что он сильный.

ФК "Спартак"
Теги: Боккетти Путин
Сегодня, 19:17
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(5)
#7  diego milito 22   (Сегодня, 19:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это он сказал о Павле Мамаеве, редакторы поправили, скорее всего. Не в теме вышло.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 19:44)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно сильный. Слабый человек не смог бы 140 миллионов человек раком поставить.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#5  46avangard   (Сегодня, 19:31)
  • +2
  •  (8)

А почему ему бы и не восхищаться? С з/п нормально все, играет, да играет... ему разве есть дело до проблем россиян?
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#4  MAG554  UdSSR (Сегодня, 19:26)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЗМС. уже вчера
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 19:25)
  • +4
  •  (14)
online

путин может и сильный только вор грамотный.... вначале завоевал авторитет, теперь решил награбить и свалить!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:23)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Боккетти на трансфер нах срочно!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  VS1976  ЮФО (Сегодня, 19:20)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Лизнул, так лизнул....Срочно орден дать.... laughing


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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