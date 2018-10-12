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Станислав Черчесов выразил восхищение поддержкой болельщиков в Калининграде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поддержке болельщиков в матче против шведов (0:0).

"Трибуны были просто великолепны. Очень хорошая поддержка с самой первой секунды. И все 90 минут они не переставали нас поддерживать. Очень хорошая атмосфера и акустика. К сожалению не смогли порадовать их голами, это нас расстроило.

Благодарим болельщиков, а 2 декабря жеребьевка, будем смотреть, как нам правильнее готовиться и где играть. Боюсь, что таких выездов может больше не быть", - цитирует наставника Sports.ru
Теги: Сборная России Сборная Швеции Черчесов
Сегодня, 12:50
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#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 14:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Черчес, с такой игрой иди в баню!Нам такой футбол не нужен!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  MAXim22  Калининград (Сегодня, 14:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Мы старались!
Регистрация: 30.07.2014 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:28)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кёниг любит и умеет *болеть*- фанатски, огненно, .яростно.
Болельщик в Кёниге- по-настоящему, тот самый -двенадцатый игрок.
И если команда отвечает фанатам взаимностью- трибуны уже не удержать. ))
одна *балтийская волна* чего только стОит.

здесь вам не унылые кузьмичовские Лужники.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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