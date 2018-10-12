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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Миодраг Божович: в "Крыльях" очень хорошие условия для работы
Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился своими впечатлениями от первой встречи с болельщиками.
- Какие первыми впечатления от "Крыльев"?
- Здесь очень хорошие условия для работы. У нас было только 4 тренировки. Трудно сказать, что уже очень хорошо подготовились, но достаточно игроков я уже знаю. Думаю, не будет большой проблемой познакомиться с остальными.
- Сколько обычно времени требуется, чтобы тренер привык к команде, а команда к тренеру?
- Если бы я был доктор, я бы сказал в граммах точно, сколько надо. Но кто это знает... Самое лучшее, это когда с командой проводишь сборы. Но сейчас такая ситуация. Не хочу отмазываться, но 2-3 недели нужно, чтобы я понял возможности команды. Ребята работают, хорошее впечатление, настрой хороший.
Самару хорошо знаю. Город стал красивее, мне нравится этот город.
- Сегодня ваше первое официальное знакомство с болельщиками. Что говорят?
- Когда играли еще на старом стадионе "Крыльев", здесь всегда были хорошие болельщики, поддерживают свою команду. На игре с "Динамо" был не полный стадион, но когда было нужно, они были шумные. Это футбольный город.
- Что сегодня спрашивали во время знакомства?
- Автографы.
- А еще?
- (смеется) Ничего не спрашивали. Просто люди познакомились. Кто-то сфотографировался, кто-то автограф взял, пожелали удачи.
- Как думаете, болельщики довольны вашим назначением или разочарованы?
- Это надо у них спросить.
Rusfootball.info
- Какие первыми впечатления от "Крыльев"?
- Здесь очень хорошие условия для работы. У нас было только 4 тренировки. Трудно сказать, что уже очень хорошо подготовились, но достаточно игроков я уже знаю. Думаю, не будет большой проблемой познакомиться с остальными.
- Сколько обычно времени требуется, чтобы тренер привык к команде, а команда к тренеру?
- Если бы я был доктор, я бы сказал в граммах точно, сколько надо. Но кто это знает... Самое лучшее, это когда с командой проводишь сборы. Но сейчас такая ситуация. Не хочу отмазываться, но 2-3 недели нужно, чтобы я понял возможности команды. Ребята работают, хорошее впечатление, настрой хороший.
Самару хорошо знаю. Город стал красивее, мне нравится этот город.
- Сегодня ваше первое официальное знакомство с болельщиками. Что говорят?
- Когда играли еще на старом стадионе "Крыльев", здесь всегда были хорошие болельщики, поддерживают свою команду. На игре с "Динамо" был не полный стадион, но когда было нужно, они были шумные. Это футбольный город.
- Что сегодня спрашивали во время знакомства?
- Автографы.
- А еще?
- (смеется) Ничего не спрашивали. Просто люди познакомились. Кто-то сфотографировался, кто-то автограф взял, пожелали удачи.
- Как думаете, болельщики довольны вашим назначением или разочарованы?
- Это надо у них спросить.
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