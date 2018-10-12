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Миодраг Божович: в "Крыльях" очень хорошие условия для работы

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился своими впечатлениями от первой встречи с болельщиками.

- Какие первыми впечатления от "Крыльев"?

- Здесь очень хорошие условия для работы. У нас было только 4 тренировки. Трудно сказать, что уже очень хорошо подготовились, но достаточно игроков я уже знаю. Думаю, не будет большой проблемой познакомиться с остальными.

- Сколько обычно времени требуется, чтобы тренер привык к команде, а команда к тренеру?

- Если бы я был доктор, я бы сказал в граммах точно, сколько надо. Но кто это знает... Самое лучшее, это когда с командой проводишь сборы. Но сейчас такая ситуация. Не хочу отмазываться, но 2-3 недели нужно, чтобы я понял возможности команды. Ребята работают, хорошее впечатление, настрой хороший.

Самару хорошо знаю. Город стал красивее, мне нравится этот город.

- Сегодня ваше первое официальное знакомство с болельщиками. Что говорят?

- Когда играли еще на старом стадионе "Крыльев", здесь всегда были хорошие болельщики, поддерживают свою команду. На игре с "Динамо" был не полный стадион, но когда было нужно, они были шумные. Это футбольный город.

- Что сегодня спрашивали во время знакомства?

- Автографы.

- А еще?

- (смеется) Ничего не спрашивали. Просто люди познакомились. Кто-то сфотографировался, кто-то автограф взял, пожелали удачи.

- Как думаете, болельщики довольны вашим назначением или разочарованы?

- Это надо у них спросить.

Rusfootball.info
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 17:23
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#1  sergei23  Самара (Сегодня, 17:46)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Удачи! только к победе!
Регистрация: 24.10.2010 [жалоба]
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