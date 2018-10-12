Миодраг Божович: в "Крыльях" очень хорошие условия для работы

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился своими впечатлениями от первой встречи с болельщиками.- Здесь очень хорошие условия для работы. У нас было только 4 тренировки. Трудно сказать, что уже очень хорошо подготовились, но достаточно игроков я уже знаю. Думаю, не будет большой проблемой познакомиться с остальными.- Если бы я был доктор, я бы сказал в граммах точно, сколько надо. Но кто это знает... Самое лучшее, это когда с командой проводишь сборы. Но сейчас такая ситуация. Не хочу отмазываться, но 2-3 недели нужно, чтобы я понял возможности команды. Ребята работают, хорошее впечатление, настрой хороший.Самару хорошо знаю. Город стал красивее, мне нравится этот город.- Когда играли еще на старом стадионе "Крыльев", здесь всегда были хорошие болельщики, поддерживают свою команду. На игре с "Динамо" был не полный стадион, но когда было нужно, они были шумные. Это футбольный город.- Автографы.- (смеется) Ничего не спрашивали. Просто люди познакомились. Кто-то сфотографировался, кто-то автограф взял, пожелали удачи.- Это надо у них спросить.