"По матчам хочу сказать, что не играя в официальных матчах, достаточно непросто мотивировать и настраивать игроков, но тренерский штаб доносит до футболистов правильные слова. Парни играют с большим желанием и настроем!
Валерий Георгиевич хорошо знает футболистов. Многим именно он дал путь в большой футбол", - сказал Чайка "РИА Новостям".
Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в конце июля 2021 года. В текущем сезоне под его руководством национальная команда провела 5 матчей, одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.
Российский специалист возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год.