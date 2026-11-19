"Какой фактор осложнял работу в клубе? Конечно, есть сложности в виде людей, которые не хотят результата. Я в любом случае всем благодарен за этот опыт. А враги всегда есть и будут. Не буду сейчас называть имена.
Это некоторые местечковые руководители клуба. Мы ещё пообщаемся по-мужски", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".
Андрей Канчельскис возглавил брянское "Динамо" в начале зимы 2024 года. Всего под его руководством команда провела 66 матчей, одержала 35 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений.
Сегодня, 19 ноября, пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера.