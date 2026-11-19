"С Сашей у нас хорошая, здоровая конкуренция. На поле мы конкурируем всё время. Например, где-то он сделает потрясающий сейв, это подстегивает меня и я делаю что-то, это его также подстегивает.
И эта конкуренция между собой помогает нам, мы растем вместе.Дополнительно Довбня также держит этот уровень и делает потрясающие сейвы", - сказал Помазун в видео на Youtube-канале "Спартак Шоу".
Илья Помазун перешел в московский "Спартак" в начале февраля 2025 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 8 матчей, пропустил 8 голов и отыграл 2 встречи на ноль.
Александр Максименко выступает за основную команду красно-белых с лета 2018 года. На его счету 14 игр, 11 пропущенных мячей и 5 матчей на ноль в текущем сезоне.