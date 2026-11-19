"Думаю, он еще нынешний сезон может доиграть и еще один сезон провести в "Динамо", чтобы помочь команде побиться за какие-то медали.
В том же, что он способен проявить себя в каком-то зарубежном клубе, у меня нет сомнений.Он универсальный нападающий: ему команды с разным стилем игры подойдут", - сказал Бояринцев "Матч ТВ".
Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2021 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 17 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года.