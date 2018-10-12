Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Лебедев: обратился в комитет РФС по этике по делу Кокорина и Мамаева

Член исполкома РФС, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев сообщил о своем обращении в комитет по этике с просьбой рассмотреть поведение нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Официально обратился в РФС на имя и.о. президента Александра Алаева и в комитет по этике с просьбой рассмотреть факт поведения футболистов Кокорина и Мамаева, дать ему соответствующую оценку и вынести решение в рамках полномочий Комитета. РФС не может и не должен оставаться в стороне", - написал Лебедев.
Теги: Лебедев
Сегодня, 20:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  avnik  море (Сегодня, 20:22)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
За папой надо было так следить в свое время. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.