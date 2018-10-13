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Арестованный в Бельгии агент Байят участвовал в переходе Спайича в "Краснодар"
На этой неделе прокуратура Бельгии сообщила, что в ходе расследования о договорных матчах и других махинациях были арестованы 22 человека. Полиция провела 44 обыска в квартирах и офисах фигурантов, в футбольных клубах "Андерлехт", "Брюгге" и "Стандард".
Одним из арестованных оказался агент Моджи Байят. Байят участвовал в переходе сербского защитника Уроша Спайича из "Андерлехта" в "Краснодар", который состоялся в этом году, сообщает Sport24. Байят представлял "Андерлехт" на переговорах, у него была доверенность от клуба.
Одним из арестованных оказался агент Моджи Байят. Байят участвовал в переходе сербского защитника Уроша Спайича из "Андерлехта" в "Краснодар", который состоялся в этом году, сообщает Sport24. Байят представлял "Андерлехт" на переговорах, у него была доверенность от клуба.
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