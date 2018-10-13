Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Арестованный в Бельгии агент Байят участвовал в переходе Спайича в "Краснодар"

На этой неделе прокуратура Бельгии сообщила, что в ходе расследования о договорных матчах и других махинациях были арестованы 22 человека. Полиция провела 44 обыска в квартирах и офисах фигурантов, в футбольных клубах "Андерлехт", "Брюгге" и "Стандард".

Одним из арестованных оказался агент Моджи Байят. Байят участвовал в переходе сербского защитника Уроша Спайича из "Андерлехта" в "Краснодар", который состоялся в этом году, сообщает Sport24. Байят представлял "Андерлехт" на переговорах, у него была доверенность от клуба.
Теги: Спайич Краснодар
Сегодня, 20:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  46avangard   (Сегодня, 21:11)
  • -1
  •  (1)

Что не новость, то одна уголовщина )) Капец какой-то за последнюю неделю творится. Вроде заходишь на сайт о футболе, а впечатление такое что попал в "Криминальную Россию"
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 21:02)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Мамаеву шанс даётся, действовать на опережение,- разорвать контракт с "Краснодаром", без ущерба финансового, с мотивировкой как команда, уличённая в сделках с сомнительными личностями... wink bowtie
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.