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Ринат Билялетдинов: оптимизм по поводу сборной России есть

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своими впечатлениями от матча Лиги наций Россия – Турция (2:0).

"Получилась добротная игра и при этом результат хороший. На мой взгляд, идея создать такой турнир как Лига наций верная, потому что наконец-то проводятся не товарищеские матчи, а официальные. А, значит, никто не ходит по полю пешком, нет этих двадцати замен, и настрой совсем другой.

Конечно, нельзя сказать, что в действиях сборной России все абсолютно безоблачно. Так, например, будь турки порасторопней в реализации моментов, все могло сложиться по-другому. Соперник создал несколько опасных подходов к штрафной – просто удары не получались. Так что если бы России попался оппонент помастеровитее, команде Станислава Черчесова пришлось бы сложнее. Но оптимизм в отношении сборной России, конечно, есть, и он не на пустом месте. Мне кажется, "волна" чемпионата мира продолжает идти, и болельщики очень чутко реагируют не перемены в игре национальной команды", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Билялетдинов Р. Сборная России
Сегодня, 17:35
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#1  Parshin   (Сегодня, 18:34)
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Два оставшихся матча Сборной ( с Германией и Швецией) покажут, есть ли оптимизм...
Сборная России при определенном раскладе, может даже не занять 1 место в группе (если Швеция выиграет у Турции и у России в Стокгольме)... Пока Сборная России только лишь застраховала себя от вылета в 3-ю Лигу
Ну, и Германия вполне может в Лейпциге катком пройтись по нашей Сборной...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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